В США за первые пять дней декабря на больничных койках оказалось более миллиона американцев с подтвержденным коронавирусом.

Об этом сообщает телеканал CNN.

“Мы с каждым днем ​​наблюдаем рост числа пациентов с COVID-19, как тех, у кого легкие симптомы, так и тех, кто тяжело болен”, – сказала Меган Ранни, медицинский аналитик CNN и директор Центра продолжительности жизни при Университете Брауна в Провиденсе, Род-Айленд.

По ее словам, все больше заболевает медработников. В больницах не хватает технических специалистов, терапевтов и медсестер.

“Мы находимся на грани кризиса”, – сказала она.

В пятницу более 101 200 пациентов с COVID-19 находились в больницах США – это рекордный показатель. Больничные системы – и работники здравоохранения – приближаются к своему пределу.

Доктор Карлос дель Рио, врач-инфекционист и исполнительный заместитель декана Медицинской школы Университета Эмори, также подтвердил, что больше всего не хватает персонала для ухода за пациентами.

Эксперты также опасаются потенциального всплеска инфекций, связанных с празднованием Дня благодарения, ведь люди собирались большими семьями.

По данным Университета Джона Хопкинса, в субботу Соединенные Штаты сообщили о 213 875 новых случаях заболевания COVID-19 и 2254 смертельных исходах, связанных с вирусом.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражения по стране составило 14 581 337 человек. По меньшей мере 281 186 человек умерли.

Миллионы калифорнийцев вынуждены оставаться дома

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти в пятницу назвал усиливающуюся эпидемию “величайшей угрозой для жизни в Лос-Анджелесе, с которой мы когда-либо сталкивались”. По его словам, за последнюю неделю количество госпитализаций в округе Лос-Анджелес утроилось, и, скорее всего, в округе через две-четыре недели закончатся койки, если количество заболевших продолжит расти.

В надежде остановить волну заболеваний и госпитализаций, крупные районы Калифорнии объявили о новых ограничительных мерах, которые затронут десятки миллионов калифорнийцев.

В пятницу официальные лица района залива Сан-Франциско издали распоряжение не выходить из дома, тем самым ограничив деятельность более 5,8 миллиона человек. Распоряжение затрагивает округи Аламеда, Контра-Коста, Марин, Санта-Клара, Сан-Франциско и город Беркли.

Официальные лица заявили, что видят доказательства того, как празднование Дня благодарения может спровоцировать всплеск заболеваний.