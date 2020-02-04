Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.
“Если Россия попытается достроить недостающие километры трубопровода, Палата представителей и Сенат готовы принять еще один закон о санкциях, согласно дипломатическим кругам в Вашингтоне”, – сказано в материале.
Уточняется, что на этот раз санкции могут коснуться европейских инвесторов, которые участвуют в проекте, либо же компаний, захотевших купить газ, который будет поступать по газопроводу “Северный поток – 2”.
“Это может произойти очень быстро, говорят, возможно, в феврале или марте”, – говорится в статье.
Напомним, что Государственный департамент Соединенных штатов Америки требует от компаний-подрядчиков проекта “Северный поток 2” свернуть работы до 20 января.
- В закон о национальной обороне США включили санкции против российского газопровода “Северный поток-2”. Документ был одобрен Палатой представителей Конгресса США 11 декабря.
- В РФ заявили, что санкции США против “Северного потока-2” — “недобросовестная конкуренция”.
- Также представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ “симметрично” ответит на санкции США против газопровода “Северный поток – 2”.