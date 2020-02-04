Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

“Если Россия попытается достроить недостающие километры трубопровода, Палата представителей и Сенат готовы принять еще один закон о санкциях, согласно дипломатическим кругам в Вашингтоне”, – сказано в материале.

Уточняется, что на этот раз санкции могут коснуться европейских инвесторов, которые участвуют в проекте, либо же компаний, захотевших купить газ, который будет поступать по газопроводу “Северный поток – 2”.

“Это может произойти очень быстро, говорят, возможно, в феврале или марте”, – говорится в статье.