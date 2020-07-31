Министерство торговли США внесло в "черный" санкционный список 11 компаний из Китая, которые использовали принудительный труд уйгуров и других мусульманских меньшинств, нарушая права человека.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В октябре прошлого года США сформировали список из 28 китайских компаний, которые работают с использованием принудительного труда, нарушая права человека.

1 июля таможенная и пограничная служба США изъяли 13 тонн человеческих волос в продукции из Синьцзяна. Неделю спустя министерство финансов США объявило санкции против четырех должностных лиц Коммунистической партии Китая и Бюро общественной безопасности Синьцзяна за нарушения прав человека в отношении уйгурских мусульман и других этнических меньшинств в Синьцзяне.

Это третий раунд санкций в отношении китайских компаний, нарушающих права работников в Синьцзян-Уйгурском автономном районе

Среди компаний, попавших в список – текстильные производства и две фирмы, занимающиеся генетическим анализом с целью оказания дальнейшего подавления уйгуров в КНР. Все эти компании отныне не смогут свободно покупать у американских компаний компоненты, необходимые в их работе.

“Пекин активно продвигает предосудительную практику принудительного труда, а также схемы сбора и анализа ДНК с целью подавления своих граждан”, – заявил министр торговли США Уилбур Росс.

По данным Госдепартамента США, с 2015 года до двух миллионов уйгуров и других меньшинств были заключены в огромные лагеря для перевоспитания в Синьцзяне, что является частью широкомасштабных репрессий со стороны Пекина.

Реакция Китая

Китайские официальные лица все отрицают и даже защищают репрессии в Синьцзяне, необходимые для борьбы с экстремизмом и в соответствии с китайским законодательством и международной практикой.

“США злоупотребляют мерами по контролю за экспортом под предлогом так называемых прав человека. Это нарушает основные нормы международных отношений, вмешивается во внутренние дела Китая и наносит ущерб интересам Китая”, – заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Какие американские компании пользовались сырьем из Синьцзяня

К примеру, в санкционный список внесли компанию KTK Group Co, которая производит более 2000 видов продукции, используемых для создания высокоскоростных поездов. Также в “черный список” попала компания Tanyuan Technology Co, которая собирает алюминиевые композиты, армированные графитом.

Еще в списке компания Changji Esquel Textile Co, которая производит одежду для модных брендов Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и Hugo Boss.

Кроме них, в списке компания Hetian Haolin Hair Accessories Co, занимающаяся экспортом человеческих волос из Синьцзяня.

По некоторым данным, в “черный список” также попали предприятия, которые сотрудничают с такими американскими компаниями, как Apple, Calvin Klein и Nike.

Журналисты CNN связались с десятками американский компаний, который поставляют сырье из Китая.

Так, в Calvin Klein и Tommy Hilfiger сообщили, что у них действительно раньше были такие поставки, но они работают над тем, чтобы отказаться от существующих контрактов, узнав об условиях, в которых работают люди на этих производствах.

В Big W, сети дисконтных магазинов, заявили, что часть хлопка точно получают из Синьцзяня, но через поставщика-посредника.

Несколько компаний, в том числе Nike, Puma и Adidas, отрицают, что поставляют продукты из Синьцзяня.

Они отметили, что спрашивали у поставщика – не везут ли им текстиль из Синьцзяня. В Nike уточнили, что прекратили сотрудничать с поставщиком, который покупал сырье на таких предприятиях.