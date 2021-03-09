Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что против двух иранских чиновников введены санкции в связи с нарушением прав человека.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о санкциях в отношении Али Хемматиана и Масуда Сардари. Они последователи Корпуса стражей исламской революции. Их обвиняют в причастности к произвольным задержаниям, применению пыток и “другим формам бесчеловечного обращения с политическими заключенными и лицами, задержанными во время протестных выступлений, происходивших в Иране в 2019 и 2020 годах”.

Санкции предусматривают, что указанным чиновникам и членам их семей отныне закрыт въезд в США.

“Мы ясно высказали нашу обеспокоенность по поводу продолжающихся нарушений прав человека со стороны иранского руководства по отношению к собственным гражданам”, – заявил Блинкен.

Он отметил, что вышеупомянутые чиновники причастны к произвольным задержаниям иранских граждан, которых потом содержат под стражей в тяжелых условиях и пытают.