Об этом сообщается на сайте ведомства.

10 сентября во Список граждан особых категорий и запрещенных лиц Управления по контролю за иностранными активами (SDN OFAC) в связи с вмешательством в американские выборы и кибератаками были внесены:

Андрей Деркач (гражданин Украины, народный депутат);

Антон Андреев (гражданин России);

Артем Лифшиц (гражданин России);

Дарья Асланова (гражданка России).

Напомним, ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина в своем докладе об иностранном вмешательстве в выборы в США вспомнил об Андрее Деркаче, как пособнике России, в связи с публикацией нардепом нескольких компрометирующие записей — так называемых “пленок Деркача”.

На днях стало известно, что у Деркача была команда лоббистов в Вашингтоне.

“Пленки Деркача”

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что аудиоматериалы с “компроматом” на него сфабрикованы, операция имеет русские корни. Народный депутат Украины VIII созыва, член наблюдательного совета акционерного общества “Укрзализныця” Сергей Лещенко согласился с этим.

Подозреваемый в коррупции прокурор Константин Кулик, который недавно был уволен из органов прокуратуры, рассказал, как создавались “пленки Деркача”.

Семеро бывших послов США в Украине заявили, что публикация пленок с якобы записями разговоров Петра Порошенко и Джозефа Байдена направлена ​​на то, чтобы разобщить наши страны.

Президент Владимир Зеленский, комментируя скандальные пленки, заявил, что это — “не последний звонок”, который будет опубликован, и этим должны заниматься правоохранительные органы.

“О Порошенко-Байдене? Да, я слышал. Я прокомментирую: я говорю, я думаю, что это не последний звонок, который увидят украинцы, который увидят граждане. Реагировать должны прокуратура, правоохранительные органы. Я знаю, что Генпрокурор еще вчера зарегистрировала уголовное производство из-за депутата Деркача… Я знаю, что это могут квалифицировать как госизмену”, — сказал Зеленский на итоговой пресс-конференции в Мариинском дворце 20 мая.

Уже в июне Андрей Деркач обнародовал новые записи, на которых Порошенко якобы поблагодарил вице-премьера США Джо Байдена за то, что он подключил ЦРУ и поговорил с ФБР, чтобы те не обращали внимания на заявления украинского нардепа Александра Онищенко.

В августе директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия предпринимает усилия для того, чтобы уменьшить шансы демократа Джо Байдена на предстоящих выборах президента. В этом ключе председатель контрразведки напомнил о публикации Украинский нардепом Андреем Деркачем пленок с целью навредить репутации Байдена.