Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

“Мы ввели двухлетние дискреционные санкции в отношении 13 лиц/организаций, указанных в этом отчете. Санкции включают ограничения на государственные закупки США, помощь правительства США и экспорт”, — говорится в сообщении.

В Госдепе отметили, что под санкции попали пять юрлиц и физлиц из Китая и турецкая компания Eren Carbon Graphite Industrial Trading. Какие именно российские и иракские компании/физические лица попали под санкции — не уточняется.

Отмечается, что эти меры должны препятствовать наращиванию ракетного потенциала Ирана.

“Введение этих мер подчеркивает, что ракетная программа Ирана остается серьезной проблемой. Введение санкций против этих иностранных организаций согласуется с нашими усилиями использовать все доступные меры, чтобы помешать Ирану наращивать свой ракетный потенциал”, — говорится в сообщении.