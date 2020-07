Об этом сообщат #Буквы.

В понедельник, 20 июля, Госдепартамент США объявил, что глава Чеченской Республики Российской Федерации был внесен в публичный “черный список”.

Это предполагает, что самому Кадырову, его супруге Медни и двум старшим дочерям Айшат и Карине (Хадижат) запрещен въезд в США.

Согласно заявлению, Госдеп “располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершаемые более десятка лет”.

Также в Госдепе напомнили, что в 2018 году США и еще 15 стран ввели в отношении Кадырова экономические санкции. Причиной для этого стало установлению фактов об “ужасных злоупотреблениях в отношении ЛГБТИ, правозащитников, представителей независимых СМИ и других граждан”.

The @StateDept publicly designates Russian national Ramzan Kadyrov for gross human rights violations, including torture, extrajudicial killings, and enforced disappearances. We will not hesitate to use all the tools at our disposal to ensure accountability for these violations.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 20, 2020