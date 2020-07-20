Госдепартамент ввел санкции главы Чечни Рамзана Кадырова, его супруги и двух старших дочерей. Чеченский лидер заявил, что "принимает бой".

Об этом сообщат #Буквы.

В понедельник, 20 июля, Госдепартамент США объявил, что глава Чеченской Республики Российской Федерации был внесен в публичный “черный список”.

Это предполагает, что самому Кадырову, его супруге Медни и двум старшим дочерям Айшат и Карине (Хадижат) запрещен въезд в США.

“Мы будем поощрять принятие аналогичных мер странами-единомышленниками”, — отметили в Госдепе.

Согласно заявлению, Госдеп “располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершаемые более десятка лет”.

“Докладчик Московского механизма установил, что имели место “домогательства и преследования, произвольные или незаконные аресты или задержания, пытки, насильственные исчезновения и внесудебные казни” и что “обстановка безнаказанности” окружала эти события. Мы обеспокоены тем, что Кадыров в настоящее время использует пандемию коронавируса как оправдание для того, чтобы дальше нарушать права народа Чеченской Республики”, — объяснили в Госдепартаменте.

Также в Госдепе напомнили, что в 2018 году США и еще 15 стран ввели в отношении Кадырова экономические санкции. Причиной для этого стало установлению фактов об “ужасных злоупотреблениях в отношении ЛГБТИ, правозащитников, представителей независимых СМИ и других граждан”.

“Мы без колебаний используем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для обеспечения ответственности за названные нарушения”, — подчеркнул Госсекретарь Майк Помпео.

The @StateDept publicly designates Russian national Ramzan Kadyrov for gross human rights violations, including torture, extrajudicial killings, and enforced disappearances. We will not hesitate to use all the tools at our disposal to ensure accountability for these violations. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 20, 2020

Реакция Кадырова

Глава Чеченской Республики РФ отреагировал на заявление Госдепартамента сразу двумя постами в своем Telegram-канале.

Сперва он опубликовал снимок с модернизированными пулеметами Калашникова (ПКМ) и подписью: “Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!”.

Далее последовал еще один пост, в котором Кадыров акцентировал внимание на том, что уровень его поддержки остается чрезвычайно высоким и в этом можно “воочию убедиться, просто приехав в республику, а не принимая решения из-за океана”.

Также глава Чечни выразил возмущение по поводу того, что в санкционный список попали его родные.

“Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против… моей супруги и моих дочерей? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? На этот вопрос у вас нет ответа. И именно это демонстрирует ваше истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов.

Вы решились пойти на откровенно мерзкие методы и внести разлад внутри моей семьи. Может быть, вы думали, что у вас это получится, но просчитались. Чеченский институт семьи крепче ваших санкций! И даже если у Медни Мусаевны или моих дочерей были бы какие-либо интересы в США или Европе, они бросили бы их. Не ради ваших грязных политических игр, не по моей просьбе, а ради государства, народа и семьи”, — написал он.

Стоит отметить, что в санкционный список не попали родители Рамзана Кадырова, а также еще 8 его родных детей, двое усыновленных детей, а также двое мальчиков, усыновленных по просьбе главы Чечни его матерью.