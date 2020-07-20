Об этом сообщат #Буквы.

В понедельник, 20 июля, Госдепартамент США объявил, что глава Чеченской Республики Российской Федерации был внесен в публичный “черный список”.

Это предполагает, что самому Кадырову, его супруге Медни и двум старшим дочерям Айшат и Карине (Хадижат) запрещен въезд в США.

“Мы будем поощрять принятие аналогичных мер странами-единомышленниками”, — отметили в Госдепе.

Согласно заявлению, Госдеп “располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершаемые более десятка лет”.

“Докладчик Московского механизма установил, что имели место “домогательства и преследования, произвольные или незаконные аресты или задержания, пытки, насильственные исчезновения и внесудебные казни” и что “обстановка безнаказанности” окружала эти события. Мы обеспокоены тем, что Кадыров в настоящее время использует пандемию коронавируса как оправдание для того, чтобы дальше нарушать права народа Чеченской Республики”, — объяснили в Госдепартаменте.

Также в Госдепе напомнили, что в 2018 году США и еще 15 стран ввели в отношении Кадырова экономические санкции. Причиной для этого стало установлению фактов об “ужасных злоупотреблениях в отношении ЛГБТИ, правозащитников, представителей независимых СМИ и других граждан”.

“Мы без колебаний используем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для обеспечения ответственности за названные нарушения”, — подчеркнул Госсекретарь Майк Помпео.

Реакция Кадырова

Глава Чеченской Республики РФ отреагировал на заявление Госдепартамента сразу двумя постами в своем Telegram-канале.

Сперва он опубликовал снимок с модернизированными пулеметами Калашникова (ПКМ) и подписью: “Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!”.

Далее последовал еще один пост, в котором Кадыров акцентировал внимание на том, что уровень его поддержки остается чрезвычайно высоким и в этом можно “воочию убедиться, просто приехав в республику, а не принимая решения из-за океана”.

Также глава Чечни выразил возмущение по поводу того, что в санкционный список попали его родные.

“Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против… моей супруги и моих дочерей? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? На этот вопрос у вас нет ответа. И именно это демонстрирует ваше истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов.
Вы решились пойти на откровенно мерзкие методы и внести разлад внутри моей семьи. Может быть, вы думали, что у вас это получится, но просчитались. Чеченский институт семьи крепче ваших санкций! И даже если у Медни Мусаевны или моих дочерей были бы какие-либо интересы в США или Европе, они бросили бы их. Не ради ваших грязных политических игр, не по моей просьбе, а ради государства, народа и семьи”, — написал он.

Стоит отметить, что в санкционный список не попали родители Рамзана Кадырова, а также еще 8 его родных детей, двое усыновленных детей, а также двое мальчиков, усыновленных по просьбе главы Чечни его матерью.