Государственный департамент США включил в санкционный список три компании из России, которые нарушили американское законодательство о нераспространении оружия массового поражения.

Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Всего в опубликованном списке 13 компаний из Китая, России, Ирака и Турции.

Из России, в частности, в санкционном списке оказались Кумертауское авиационное производственное предприятие, Конструкторское бюро приборостроения в Туле и Научно-производственное объединение машиностроения.

Российское информагентство “РБК” отмечает, что против двух из них ранее уже вводились ограничения за различные нарушения американских законов.

Тульское КБ в мае 2019 года также внесли в санкционный список из-за законодательства о нераспространении оружия массового поражения, кроме того КБ входит в список Минфина США, связанный с ограничениями из-за Крыма.

Научно-производственное объединение машиностроения в октябре 2017 года было включено в список CAATSA, накладывающий ограничения на экспорт оружия из России.