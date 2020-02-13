Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
Всего в опубликованном списке 13 компаний из Китая, России, Ирака и Турции.
Из России, в частности, в санкционном списке оказались Кумертауское авиационное производственное предприятие, Конструкторское бюро приборостроения в Туле и Научно-производственное объединение машиностроения.
Российское информагентство “РБК” отмечает, что против двух из них ранее уже вводились ограничения за различные нарушения американских законов.
Тульское КБ в мае 2019 года также внесли в санкционный список из-за законодательства о нераспространении оружия массового поражения, кроме того КБ входит в список Минфина США, связанный с ограничениями из-за Крыма.
Научно-производственное объединение машиностроения в октябре 2017 года было включено в список CAATSA, накладывающий ограничения на экспорт оружия из России.
- В закон о национальной обороне США включили санкции против российского газопровода “Северный поток-2”. Документ был одобрен Палатой представителей Конгресса США 11 декабря.
- В РФ заявили, что санкции США против “Северного потока-2” — “недобросовестная конкуренция”.
- Также представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ “симметрично” ответит на санкции США против газопровода “Северный поток – 2”.