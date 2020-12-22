Министерство торговли США ввело торговые ограничения в отношении десятков компаний из России и Китая.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В список вошли 103 компании, организации и госучреждения, в том числе 58 китайских и 45 российских.

Они названы “конечными военными пользователями” (к этой категории относятся юрлица, которые поддерживают или вносят свой вклад в техническое обслуживание или производство военной продукции). Как отметили в американском ведомстве, эти компании и организации связаны или сотрудничают с вооруженными силами и поэтому представляют угрозу.

Этим компаниям запретят приобретать различные товары и технологии у США. В то же время американским компаниям необходимо будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции или технологий фигурантам указанного “черного списка”.

“Министерство торговли США признает важность сотрудничества с американскими и мировыми компаниями для борьбы с усилиями Китая и России по привлечению американских технологий к их дестабилизирующим военным программам”, – подчеркнул министр торговли США Уилбур Росс.

В перечне российских компаний и организаций указаны:

• предприятия авиапрома – Объединенная авиастроительная корпорация, ее дочерние компании “Туполев”, “МиГ”, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, “Вертолеты России”;

• “Рособоронэкспорт”;

• “Ростех” (занимается производством и экспортом высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения);

• Адмиралтейский судостроительный завод;

• Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова;

• Федеральное государственное бюджетное управление администрации президента РФ;

• ракетно-космический центр “Прогресс”;

• Каменск-Уральский металлургический завод и другие.

Помимо этих предприятий, в списке есть минобороны России, служба внешней разведки, а также специальный летный отряд “Россия” (предприятие, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом должностных лиц РФ), центр коммуникаций минобороны РФ.

Среди китайских предприятий под санкции попали Шанхайский институт дизайна и исследований самолетов и ряд других авиационных предприятий; Исследовательский институт электронных технологий AVIC Leihua; химическая лаборатория, Национальное спутниковое метеорологическое бюро, а также институт океанографии и прочие.

В американском министерстве уточнили, что список в дальнейшем может быть расширен.