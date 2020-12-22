Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В список вошли 103 компании, организации и госучреждения, в том числе 58 китайских и 45 российских.
Они названы “конечными военными пользователями” (к этой категории относятся юрлица, которые поддерживают или вносят свой вклад в техническое обслуживание или производство военной продукции). Как отметили в американском ведомстве, эти компании и организации связаны или сотрудничают с вооруженными силами и поэтому представляют угрозу.
Этим компаниям запретят приобретать различные товары и технологии у США.
В то же время американским компаниям необходимо будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции или технологий фигурантам указанного “черного списка”.
“Министерство торговли США признает важность сотрудничества с американскими и мировыми компаниями для борьбы с усилиями Китая и России по привлечению американских технологий к их дестабилизирующим военным программам”, – подчеркнул министр торговли США Уилбур Росс.
В перечне российских компаний и организаций указаны:
• предприятия авиапрома – Объединенная авиастроительная корпорация, ее дочерние компании “Туполев”, “МиГ”, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, “Вертолеты России”;
• “Рособоронэкспорт”;
• “Ростех” (занимается производством и экспортом высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения);
• Адмиралтейский судостроительный завод;
• Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова;
• Федеральное государственное бюджетное управление администрации президента РФ;
• ракетно-космический центр “Прогресс”;
• Каменск-Уральский металлургический завод и другие.
Помимо этих предприятий, в списке есть минобороны России, служба внешней разведки, а также специальный летный отряд “Россия” (предприятие, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом должностных лиц РФ), центр коммуникаций минобороны РФ.
Среди китайских предприятий под санкции попали Шанхайский институт дизайна и исследований самолетов и ряд других авиационных предприятий; Исследовательский институт электронных технологий AVIC Leihua; химическая лаборатория, Национальное спутниковое метеорологическое бюро, а также институт океанографии и прочие.
В американском министерстве уточнили, что список в дальнейшем может быть расширен.
- В ноябре США расширили антироссийские санкции, введя ограничения против еще трех организаций из Российской Федерации. Под американские санкции попали Nilco Group, “Авиазапчасти” и Общество с ограниченной ответственностью “Элекон”.
- В октябре администрация Соединенных Штатов Америки включила в санкционный список российский Центральный научно-исследовательский институт химии и механики за разработку и распространение вирусного программного обеспечения Triton.
- Ранее государственный секретарь США Майк Помпео призвал все страны мира поддержать Америку, чтобы привлечь к ответственности шестерых российских офицеров-хакеров из ГРУ, обвиняемых в киберпреступлениях.