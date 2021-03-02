Об этом сообщает The New York Times.
Представители Белого дома заявили, что это лишь часть усилий в противостоянии новой администрации с правительством президента России Владимира Путина. Также чиновники заявили, что эти шаги осуществляются в координации с Европейским союзом. Они повторили призыв президента Джо Байдена к России освободить Навального из тюрьмы.
Хотя большинство прошлых президентов, придя на должность, заявляли, что будут добиваться перезагрузки отношений с Россией, Байден сделал обратное. При этом американский президент предупредил Путина, что он возвращает свою страну в эпоху авторитаризма.
Во вторник утром один из чиновников Белого дома заявил журналистам, что администрация не стремится восстановить отношения, но также не пытается обострять конфронтацию.
Ожидается, что представители Белого дома официально объявят о санкциях вечером во вторник, а министерство финансов опубликует список имен тех, кто попал под сакции.
В то же время некоторые американские СМИ сообщают, что санкции ввели против семерых высокопоставленных российских чиновников. Кроме того, американские власти просят усилить контроль над экспортом продукции 14 компаний, занимающихся биологическим и химическим производством. Сейчас конкретного списка лиц и компаний, против которых ввели ограничения нет.
- Ранее Евросоюз ввел санкции против высокопоставленных российских государственных чиновников за заключение оппозиционного политика Алексея Навального. Под санкции попали четыре человека: генеральный прокурор России Игорь Краснов; глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин; начальник Росгвардии Виктор Золотов; директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.
- Алексея Навального задержали в аэропорту “Шереметьево” 17 января по прибытии самолетом из Германии, где оппозиционер проходил лечение после отравления нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”.
- 2 февраля суд в Москве приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима по делу Ив Роше. О том, за что посадили Навального – в материале #Букв. Впоследствии Навального доставили в исправительную колонию в городе Покров во Владимирской области РФ, где он будет отбывать приговор. Его поместили на карантин.
- Задержание и судебный процесс над Алексеем Навальным спровоцировал массовые акции протеста по всей России. Например, 23 января на акциях в поддержку оппозиционного политика были задержаны более трех тысяч человек. 31 января в Москве на акции протеста задержали жену Навального – Юлию. Всего в 82-х городах задержали 3013 человек.