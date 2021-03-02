Во вторник, 2 марта, администрация президента США Джо Байдена рассекретила выводы разведки о том, что ФСБ России организовало отравление оппозиционера Алексея Навального и объявила о первых санкции против российского правительства за нападение и заключения политика.

Об этом сообщает The New York Times.

Представители Белого дома заявили, что это лишь часть усилий в противостоянии новой администрации с правительством президента России Владимира Путина. Также чиновники заявили, что эти шаги осуществляются в координации с Европейским союзом. Они повторили призыв президента Джо Байдена к России освободить Навального из тюрьмы.

Хотя большинство прошлых президентов, придя на должность, заявляли, что будут добиваться перезагрузки отношений с Россией, Байден сделал обратное. При этом американский президент предупредил Путина, что он возвращает свою страну в эпоху авторитаризма.

Во вторник утром один из чиновников Белого дома заявил журналистам, что администрация не стремится восстановить отношения, но также не пытается обострять конфронтацию.

Ожидается, что представители Белого дома официально объявят о санкциях вечером во вторник, а министерство финансов опубликует список имен тех, кто попал под сакции.

В то же время некоторые американские СМИ сообщают, что санкции ввели против семерых высокопоставленных российских чиновников. Кроме того, американские власти просят усилить контроль над экспортом продукции 14 компаний, занимающихся биологическим и химическим производством. Сейчас конкретного списка лиц и компаний, против которых ввели ограничения нет.

Ранее Евросоюз ввел санкции против высокопоставленных российских государственных чиновников за заключение оппозиционного политика Алексея Навального. Под санкции попали четыре человека: генеральный прокурор России Игорь Краснов; глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин; начальник Росгвардии Виктор Золотов; директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.