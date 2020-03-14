Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение ввести ограничения на въезд в страну из Великобритании и Ирландии в связи со вспышкой коронавируса.

Соответствующее объявление сегодня сделал вице-президент США Майк Пенс, информирует издание The Washington Post.

Запрет начнет действовать в полночь по североамериканскому восточному времени в понедельник (04:00 по Гринвичу во вторник).

Ограничения вводятся в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве и Ирландии. В Британии количество заболевших превышает 1100 человек, 21 человек скончался.

В частности, будет запрещен въезд для иностранных граждан, которые находились в Соединенном Королевстве или Ирландии в течение последних 14 дней.

Въехать в США смогут американские граждане, постоянные резиденты с членами семей, а также иностранные дипломаты.

Для каждого американца, который возвращается в США, будет проведено бесплатное тестирование на коронавирус, сообщает британское агентство ВВС.

Срок вводимых ограничений будет не меньше того, что ранее был установлен в отношении стран, входящих в Шенгенскую зону.

Так, ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп на 30 дней запретил въезд в страну иностранных граждан, путешествующих из 26 стран “Шенгена”.

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