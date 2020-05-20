США выделили Украине 15,5 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

Отмечается, что Украина получила $13,1 млн гуманитарной помощи в области здравоохранения, что “позволит улучшить возможности местных медицинских учреждений по уходу за больными и борьбе с последующим распространением COVID-19”.

Кроме того, оказана помощь также включает $2,4 млн “для поддержки уязвимых групп населения во время пандемии”.

“Соединенные Штаты инвестировали почти $5 млрд в общую помощь Украине за последние 20 лет, в том числе почти $362 млн на охрану здоровья”, – заявили в Госдепе.