США выделят Украине $100 тысяч на борьбу с паводками на Западе Украины

Об этом сообщается на странице Посольства США в Украине в Facebook.
“Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений на Западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере 100 тысяч долларов США для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой”, – говорится в сообщении.
В посольстве также отметили, что будут тесно сотрудничать с правительством Украины относительно обеспечения “быстрого и эффективного использования этих средств, чтобы помочь жителям Западной Украины преодолеть последствия этой гуманитарной катастрофы”.
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