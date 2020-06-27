США выделят Украине $100 тысяч на борьбу с паводками на Западе Украины

Соединенные Штаты Америки выделят 100 тысяч долларов для борьбы с паводками в западных областях Украины.

Об этом сообщается на странице Посольства США в Украине в Facebook.

“Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений на Западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере 100 тысяч долларов США для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой”, – говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что будут тесно сотрудничать с правительством Украины относительно обеспечения “быстрого и эффективного использования этих средств, чтобы помочь жителям Западной Украины преодолеть последствия этой гуманитарной катастрофы”.