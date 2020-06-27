Covid-19 Украина

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США выделят Украине $100 тысяч на борьбу с паводками на Западе Украины

Соединенные Штаты Америки выделят 100 тысяч долларов для борьбы с паводками в западных областях Украины.

Суббота, 27 июня 2020, 13:27

Об этом сообщается на странице Посольства США в Украине в Facebook.

“Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений на Западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере 100 тысяч долларов США для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой”, – говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что будут тесно сотрудничать с правительством Украины относительно обеспечения “быстрого и эффективного использования этих средств, чтобы помочь жителям Западной Украины преодолеть последствия этой гуманитарной катастрофы”.

  • В Министерстве здравоохранения рассказали, что паводки в западных областях Украины могут вызвать вспышки инфекционных заболеваний.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пострадавших от паводков в западных областях Украины обеспечат жильем. Власти помогут восстановить поврежденное жилье или предоставят новое.
  • Паводок на Закарпатье уже нанес убыток инфраструктуре на ориентировочную стоимость в 125 миллионов гривен.
Теги: запад Украины, США, паводок, финансовая помощь

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