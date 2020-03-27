Соединенные Штаты обошли Китай по количеству заболевших коронавирусом COVID-19. На данный момент в стране фиксируется 85 тысяч 991 пациент. Это на 4 тысячи больше, чем в Китае.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса.

В США сейчас 1296 смертельных случаев вследствие заражения коронавирусом. Из них 365, максимальная часть, приходится на город Нью-Йорк. 109 человек умерли в штате Вашингтон. Далее по количеству летальных случаев такие штаты, как Нью-Джерси, Луизиана, Джорджия, Мигичан и так далее.

753 пациента победили болезнь, вылечились и выписаны из больниц.

Также известно о том, что в 12 штатах введен режим чрезвычайной ситуации.

Такой режим позволяет штатам получать от федерального правительства уже выделенные конгрессом средства. Также Трамп может снять с конкретного штата его долю в оплате привлечения к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Национальной гвардии, имеющей двойное подчинение – штату и федеральному правительству.