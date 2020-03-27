Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса.
В США сейчас 1296 смертельных случаев вследствие заражения коронавирусом. Из них 365, максимальная часть, приходится на город Нью-Йорк. 109 человек умерли в штате Вашингтон. Далее по количеству летальных случаев такие штаты, как Нью-Джерси, Луизиана, Джорджия, Мигичан и так далее.
753 пациента победили болезнь, вылечились и выписаны из больниц.
Также известно о том, что в 12 штатах введен режим чрезвычайной ситуации.
Такой режим позволяет штатам получать от федерального правительства уже выделенные конгрессом средства. Также Трамп может снять с конкретного штата его долю в оплате привлечения к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Национальной гвардии, имеющей двойное подчинение – штату и федеральному правительству.
- Во Всемирной организации охраны здоровья заявили, что, если страны не предпримут “агрессивные действия” по противодействию распространения коронавируса COVID-19, могут умереть миллионы людей по всему миру.