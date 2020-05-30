Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор обратился к Постоянному совета ОБСЕ в связи с продолжающейся агрессией России по отношению к Украине.

Текст заявления опубликован на сайте ОБСЕ.

Гилмор подчеркнул, что конфликт на востоке Украины не является “внутренним”, и ответственность за него лежит исключительно на РФ.

“Дело в том, что так называемые “доверенные лица” в контролируемой Россией Восточной Украине не существовали бы без прямой поддержки со стороны Москвы. […] Как мы видели на заседании Постоянного совета на прошлой неделе, Россия пойдет на все, чтобы переложить вину за этот конфликт на Украину и другие государства-участники. Полная ответственность за этот конфликт лежит на Кремле. […] Ни Соединенные Штаты, ни Украина, ни какой-либо другой член этого Постоянного совета не несут ответственности за конфликт на востоке Украины или за оккупацию и предполагаемую аннексию Крыма”, — заявил посол.

Он напомнил, что Россия “начала кампанию по подрыву дипломатических процессов, управления и территориальной целостности” шесть лет назад, и все это время “разжигала конфликт на востоке Украины, угрожая жизни местного населения и разрушая критически важную инфраструктуру”.

Гилмор указал на то, что сейчас российская агрессия по отношению к Украине, несмотря на пандемию COVID-19 “не ослабевает”.

Посол США в ОБСЕ заявил, что США отвергают утверждения России о том, что Москва улучшила жизнь крымских татар и других украинцев, проживающих в оккупированном Россией Крыму.

Он отметил и то, что сегодня Россия продолжает репрессии в отношении религиозных меньшинств в Крыму, а также призывную компанию на полуострове, нарушая международное право.

Подводя итоги, Гилмор подчеркнул, что США выступает за продление санкций в отношении России до тех пор, пока война на Донбассе не прекратится, а Крымский полуостров не будет освобожден.