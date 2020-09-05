Об этом говорится в заявлении ведомства от 5 сентября.
Речь идет об обязательствах, прописанных в Минских соглашениях шестигодичной давности.
“В шестую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести из Украины вооружение и войска, которые она возглавляет, и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами”, – сказано в заявлении.
Также в посольстве заверили, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США “остается незыблемой”.
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