В посольстве США в Украине призвали Россию выполнить свои обязательства и вывести войска с территории нашей страны.

Об этом говорится в заявлении ведомства от 5 сентября.

Речь идет об обязательствах, прописанных в Минских соглашениях шестигодичной давности.

“В шестую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести из Украины вооружение и войска, которые она возглавляет, и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами”, – сказано в заявлении.

Также в посольстве заверили, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США “остается незыблемой”.