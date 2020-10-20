Государственный секретарь США Майк Помпео призвал все страны мира поддержать Америку, чтобы привлечь к ответственности шестерых российских офицеров-хакеров из ГРУ, которых обвиняют в киберпреступлениях.

Об этом говорится в заявлении Помпео.

Помпео заявил, что Российская Федерация продолжает вести дестабилизирующую деятельность в киберпространстве, но не несет за это соответствующего наказания.

“Россия, которая позиционирует себя как поборник стабильности в киберпространстве, на самом деле является одним из величайших разрушителей глобального интернета. Мы призываем Россию положить конец ее безответственному поведению. Кроме того, мы призываем все государства, которые хотят видеть большую стабильность в киберпространстве, присоединиться к нам и помочь привлечь к ответственности тех, кому сегодня предъявлены обвинения”, – заявил Помпео.

В Госдепе напомнили, что группа офицеров-хакеров из ГРУ обвиняется в причастности к кибератакам на объекты политической, финансовой и спортивной инфраструктуры по всему миру. Это, к примеру, атаки на Украину, США, Францию и Южную Корею. Также – распространение вируса NotPetya.