Прощальне звернення голови консульства Емі Сторроу опубліковано у Facebook.

Про намір закрити два російських генконсульства – у Єкатеринбурзі та Владивостоці – адміністрація експрезидента США Дональда Трампа заявила наприкінці грудня 2021 року. Це було пов’язано з оптимізацією роботи дипломатичної місії Сполучених штатів.

“Я сподіваюся, що незабаром ми відновимо роботу в Єкатеринбурзі в повному обсязі і знову будемо працювати над зміцненням зв’язків між нашими великими країнами. А поки – до зустрічі, і бажаю вам усього найкращого!” – йдеться у повідомленні.