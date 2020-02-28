Об этом сообщает международная газета Financial Times.

Уточняется, что было принято решение закрыть военную базу в Южной Корее из-за того, что на ней было обнаружено несколько случаев заболевания новым китайским коронавирусом среди военнослужащих.

Сообщается, что в Южной Корее коронавирусом был инфицирован один американский военный, один сотрудник американских вооруженных сил и член семьи одного из сотрудников.

Помимо того, из-за китайского коронавируса Соединенными Штатами отменяются совместные командно-штабные военные учения с вооруженными силами Южной Кореи.