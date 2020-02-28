Об этом сообщает международная газета Financial Times.
Уточняется, что было принято решение закрыть военную базу в Южной Корее из-за того, что на ней было обнаружено несколько случаев заболевания новым китайским коронавирусом среди военнослужащих.
Сообщается, что в Южной Корее коронавирусом был инфицирован один американский военный, один сотрудник американских вооруженных сил и член семьи одного из сотрудников.
Помимо того, из-за китайского коронавируса Соединенными Штатами отменяются совместные командно-штабные военные учения с вооруженными силами Южной Кореи.
- За прошедшие сутки на территории Китая сообщили о 433 новых случаях заражения коронавирусом. Общее количество случаев заражения во всем мире достигло 82 тысяч 164 случаев.
- Во Всемирной организации по охране здоровья допускают, что атипичный китайский коронавирус может вырасти в пандемию.
- Ни у одного из 89 эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, не выявлен коронавирус COVID-2019.