После падения цен на нефть, США планируют заполнить свои стратегические хранилища.

Об этом в ходе брифинга заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что в нефтехранилища планируется закачать 75 миллионов баррелей нефти.

После этого американские нефтехранилища будут полностью заполнены.

“Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей — это очень интересно. И мы заполним наши национальные стратегические хранилища… Мы сможем полностью заполнить эти нефтехранилища: впервые за долгое время и за правильную цену”, – заявил американский лидер.