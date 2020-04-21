Об этом в ходе брифинга заявил президент США Дональд Трамп.
Он отметил, что в нефтехранилища планируется закачать 75 миллионов баррелей нефти.
После этого американские нефтехранилища будут полностью заполнены.
“Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей — это очень интересно. И мы заполним наши национальные стратегические хранилища… Мы сможем полностью заполнить эти нефтехранилища: впервые за долгое время и за правильную цену”, – заявил американский лидер.
- Напомним, в начале марта в Международном энергетическом агентстве заявили, что из-за пандемии коронавируса спрос на нефть упадет впервые с 2009-го года. Тогда же мировые цены на нефть упали на 31 % – это был худший показатель с 1991 года.
- В апреле в международном энергетическом агентстве заявили, что пандемия COVID-19 может полностью оставновить десятилетие роста спроса на нефть во всем мире.
- Ранее Саудовская Аравия, Россия и другие производители пытались поддержать цены на рынке. 12 апреля ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились сократить в мае-июне добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Это 10% мирового предложения.