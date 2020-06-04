Министерство транспорта США выдало распоряжение и приостановке пассажирских рейсов четырех китайских авиакомпаний в связи с торговой и дипломатической напряженностью между странами.

Об этом сообщает Associated Press.

Распоряжение начнет действовать 16 июня. Оно касается таких авиакомпаний, как Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Xiamen Airlines.

Свое решение в Департамент транспорта США пояснили тем, что Китай нарушает соглашение 1980 года между двумя странами, касающееся полетов авиакомпаний друг друга. В распоряжении указано, что США готовы пересмотреть решение, если управление гражданской авиации Китая позволит прием самолетов американских авиакомпаний на своей территории.

“Мы позволим китайским перевозчикам выполнять то же количество регулярных пассажирских рейсов, что и китайское правительство позволяет нашим”, – сказано в заявлении.

Также в министерстве отметили, что продолжают переговоры с китайскими официальными лицами для урегулирования спора.

Также в сообщении сказано, что президент страны Дональд Трамп может ввести в действие это распоряжение раньше, чем 16 июня.

В то же время Китай не позволил выполнять в этом месяце регулярные авиарейсы в США их компаниям – United Airlines и Delta Air Lines.

До пандемии коронавируса между США и Китаем в неделю совершалось около 325 пассажирских рейсов, включая рейсы, выполняемые United, Delta и American Airlines. На данный момент китайские авиаперевозчики летают в США по сокращенному графику. Они выполняли по 20 рейсов в неделю в середине февраля, увеличив их частоту до 34 с середины марта.

Те китайские авиакомпании, которых нет среди четырех заявленных, смогут летать в США раз в неделю, согласно лицензии.