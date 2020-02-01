США приостановили выдачу иммиграционных виз, а также въезд в страну для граждан шести стран. Соответствующее решение принял президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает Time.

Решение распространяется на граждан таких стран, как Кыргызстан, Мьянма, Эритрея, Нигерия. Им не будут выдавать визы, которые позволяют остаться в США на постоянной основе.

Некоторые изменения коснутся жителей Судана и Танзании. Им не будут выдавать Diversity Visa, то есть визы, которые выдаются во время лотереи “грин-кард”.

При этом, ограничения не затронут выдачу неиммиграционных виз.

Такие ограничения в администрации Трампа пояснили тем, что ситуация в указанных странах не соответствует стандартам безопасности, в рамках года выборов, направленного на дальнейшее ограничение иммиграции.

Ограничения вступят в силу 21 февраля.

Исполняющий обязанности министра национальной безопасности Чед Вулф сказал, что представители национальной безопасности будут сотрудничать со странами для обеспечения требований безопасности, чтобы помочь им выйти из списка.