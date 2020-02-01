Об этом сообщает Time.
Решение распространяется на граждан таких стран, как Кыргызстан, Мьянма, Эритрея, Нигерия. Им не будут выдавать визы, которые позволяют остаться в США на постоянной основе.
Некоторые изменения коснутся жителей Судана и Танзании. Им не будут выдавать Diversity Visa, то есть визы, которые выдаются во время лотереи “грин-кард”.
При этом, ограничения не затронут выдачу неиммиграционных виз.
Такие ограничения в администрации Трампа пояснили тем, что ситуация в указанных странах не соответствует стандартам безопасности, в рамках года выборов, направленного на дальнейшее ограничение иммиграции.
Ограничения вступят в силу 21 февраля.
Исполняющий обязанности министра национальной безопасности Чед Вулф сказал, что представители национальной безопасности будут сотрудничать со странами для обеспечения требований безопасности, чтобы помочь им выйти из списка.
- Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа планирует ограничить въезд в США для граждан еще 7 стран, среди которых — Беларусь.