Об этом сообщает Time.

Решение распространяется на граждан таких стран, как Кыргызстан, Мьянма, Эритрея, Нигерия. Им не будут выдавать визы, которые позволяют остаться в США на постоянной основе.

Некоторые изменения коснутся жителей Судана и Танзании. Им не будут выдавать Diversity Visa, то есть визы, которые выдаются во время лотереи “грин-кард”.

При этом, ограничения не затронут выдачу неиммиграционных виз.

Такие ограничения в администрации Трампа пояснили тем, что ситуация в указанных странах не соответствует стандартам безопасности, в рамках года выборов, направленного на дальнейшее ограничение иммиграции.

Ограничения вступят в силу 21 февраля.

Исполняющий обязанности министра национальной безопасности Чед Вулф сказал, что представители национальной безопасности будут сотрудничать со странами для обеспечения требований безопасности, чтобы помочь им выйти из списка.

  • Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа планирует ограничить въезд в США для граждан еще 7 стран, среди которых — Беларусь.