Об этом пишет Politico.
Грузовое судно Ever Given село на мель в Суэцком канале во вторник после того, как порыв ветра отбросил его в сторону. Из-за этого в канале образовалась пробка. По некоторым оценкам, блокировка обходится мировой экономике примерно в 400 миллионов долларов в час.
Пресс-секретарь Центрального командования США, капитан Билл Урбан заявил, что военно-морской флот США готов помочь египетским официальным лицам очистить канал и предложил помощь.
“Мы предложили и готовы помочь Египту и будем стремиться поддержать любой конкретный запрос, который мы получим. Мы продолжаем отслеживать и оценивать ситуацию”, – сказал он.
Белый дом в пятницу также подтвердил, что предложил Египту помощь в удалении корабля и возобновлении движения транспорта.
“В рамках нашего активного дипломатического диалога с Египтом мы предложили помощь египетским властям в открытии канала. Мы консультируемся с нашими египетскими партнерами о том, как лучше всего поддержать их усилия. Так что эти разговоры продолжаются, и, надеюсь, мы скоро расскажем об этом больше”, – отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
- Ранее сообщалось, что из Суэцкого канала необходимо убрать до 20 000 кубических метров песка, чтобы освободить гигантский контейнеровоз Ever Given, который застрял там со вторника.