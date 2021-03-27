Власти США предложили Египту помощь в решении проблемы с контейнеровозом Ever Given, севшего на мель в Суэцком канале.

Об этом пишет Politico.

Грузовое судно Ever Given село на мель в Суэцком канале во вторник после того, как порыв ветра отбросил его в сторону. Из-за этого в канале образовалась пробка. По некоторым оценкам, блокировка обходится мировой экономике примерно в 400 миллионов долларов в час.

Пресс-секретарь Центрального командования США, капитан Билл Урбан заявил, что военно-морской флот США готов помочь египетским официальным лицам очистить канал и предложил помощь.

“Мы предложили и готовы помочь Египту и будем стремиться поддержать любой конкретный запрос, который мы получим. Мы продолжаем отслеживать и оценивать ситуацию”, – сказал он.

Белый дом в пятницу также подтвердил, что предложил Египту помощь в удалении корабля и возобновлении движения транспорта.

“В рамках нашего активного дипломатического диалога с Египтом мы предложили помощь египетским властям в открытии канала. Мы консультируемся с нашими египетскими партнерами о том, как лучше всего поддержать их усилия. Так что эти разговоры продолжаются, и, надеюсь, мы скоро расскажем об этом больше”, – отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.