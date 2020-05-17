Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора United Launch Alliance.

“Ракета-носитель Atlas V в воскресенье успешно стартовала на земную орбиту с беспилотным кораблем многоразового использования X-37B Космического командования ВВС США”, – сказано в сообщении.

Видео запуска шаттла доступно на Youtube.

Отмечается, что большая часть исследований, которые должны быть проведены космолетом, засекречены.

Орбитальный самолет разрабатывался с 1999 года. Он был впервые запущен на орбиту в 2010 году и после этого запускался еще 4 раза. Цели ни одной миссии космолета официально не разглашаются.