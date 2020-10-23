Об этом сообщила пресс-секретарь Центрального командования вооруженных сил США Бет Риордан, информирует DW.
Риодан добавила, что этот авиаудар разрушит планы террористов. Число жертв она не уточнила.
Исламисты в Сирии подтвердили, что США действительно совершили авиаудар с дрона. По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, были убиты 14 исламистов. Среди них было шестеро главарей “Аль-Каиды” и пятеро иностранцев.
Информаторы центра в Сирии рассказали, что двое убитых принадлежали к “Хайят Тахрир аш-Шам”, группировки, в которую вошло и “Джебхат ан-Нусра”, бывшее отделение “Аль-Каиды” в Сирии. Эту информацию подтвердили в “Хайят Тахрир аш-Шам”. Террористы заявили, что авиаудар был нанесен по палатке их главаря.
К слову, город Салкин в провинции Идлиб остается центром сопротивления режиму Башара Асада в Сирии. Среди террористов доминирует именно “Хайят Тахрир аш-Шам”.
- Вооруженные силы Франции убили главнокомандующего “Аль-Каиды” в Северной Африке Абдельмалека Друкделя, ключевого боевика-исламиста. Французская армия объединила вооруженные силы под одной командной структурой, для борьбы с боевиками ИГИЛ, в приграничных районах Нигера, Мали и Буркина-Фасо