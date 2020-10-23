Армия Соединенных Штатов Америки нанесла авиаудар в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. В результате были убиты несколько главарей террористической организации "Аль-Каида".

Об этом сообщила пресс-секретарь Центрального командования вооруженных сил США Бет Риордан, информирует DW.

Риодан добавила, что этот авиаудар разрушит планы террористов. Число жертв она не уточнила.

Исламисты в Сирии подтвердили, что США действительно совершили авиаудар с дрона. По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, были убиты 14 исламистов. Среди них было шестеро главарей “Аль-Каиды” и пятеро иностранцев.

Информаторы центра в Сирии рассказали, что двое убитых принадлежали к “Хайят Тахрир аш-Шам”, группировки, в которую вошло и “Джебхат ан-Нусра”, бывшее отделение “Аль-Каиды” в Сирии. Эту информацию подтвердили в “Хайят Тахрир аш-Шам”. Террористы заявили, что авиаудар был нанесен по палатке их главаря.

К слову, город Салкин в провинции Идлиб остается центром сопротивления режиму Башара Асада в Сирии. Среди террористов доминирует именно “Хайят Тахрир аш-Шам”.