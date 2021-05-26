У Пентагоні повідомили про те, що прискорюють виведення військ з Афганістану. Американський військовий контингент може залишити країну до середини липня.

Про це повідомляє The New York Times.

Інформацію було отримано більш ніж від 12 американських, європейських та афганських офіційних представників, які спілкувалися на умовах анонімності, оскільки йдеться про військове планування.

Кілька інсайдерів від Міністерства оборони США підтвердили виданню, що війська з Афганістану планують вивести до середини липня. Це значно раніше, ніж 11 вересня — дедлайн, встановлений президентом США Джо Байденом.

Йдеться не лише про виведення американських військових, а і їх союзників з НАТО.

Вивести війська — технічне завдання. Інвентаризацію вже проведено. Частину обладнання, озброєння та техніки вже скерували до США, частину віддали на баланс афганським військовим, частину — на утилізацію. Однак головні проблеми США поки не вдалося розв’язати. Насамперед це питання щодо того, як далі розгортатиметься боротьба з терористичними організаціями, зокрема — з “Аль-Каїдою”. У Пентагоні ще не вирішили, чи будуть американські літаки та безпілотники Reaper допомагати афганським військовим з повітря.

“Виведення військ – дуже делікатна операція, яка має багато ризиків… Пентагону ще багато потрібно зробити, перш ніж останній військовий зайде в літак… Особливо, коли є союзники, які залишаться в Афганістані”, – сказав ексзаступник міністра оборони Мішель Флурнуа.

Чиновник додав, що не так багато військових залишилося в Афганістані. За президентства Барака Обами та Дональда Трампа присутність американських військових в країні вдалося скоротити зі 100 тисяч до 3,5 тисячі.

Інсайдери в НАТО підтвердили виданню, що намагаються вивести своїх військових до початку – середини липня.

Американські винищувачі та літаки з американським озброєнням та рештою техніки невдовзі залишать територію. Афганістану, вилетівши з авіабази Баграм. Це основний центр виведення військ в країні.

Після заяви США щодо повного виведення військ, Австралія оголосила, що закриває своє посольство в Кабулі, допоки ситуація з безпекою в країні не поліпшиться. Це пов’язано з тим, що США не можуть дати гарантій, що загрози з боку Талібану не буде після того, як американські та союзні війська залишать країну після 20-річної війни.

Генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, вважає:

“За моїми професійними оцінками, виведення американських військ зовсім не означає, що Талібан автоматично виграє, а Кабул програє… Уряд Афганістану має значний військовий потенціал. Ми повинні спостерігати за тим, як розгортатимуться події”.

Щодо підтримки Афганістану НАТО планує підготувати їх представників сил спеціальних операцій за межами країни. Навчання можуть відбуватися в Йорданії.

Американські військові чиновники розглядають варіант щодо розміщення незначної кількості військових у сусідніх з Афганістаном країнах. Це будуть групи реагування на терористичні загрози з боку таких груп, як ІДІЛ та Аль-Каїда. Однак в Пентагоні виключають розміщення своїх військових в країнах, які межують з Афганістаном на півночі, оскільки ті перебувають неподалік від Росії.

Найімовірніший варіант розміщення – Пакистан.

Для підтримки афганських військових США планують передати їм кілька розвідувальних літаків. Їх можна буде використовувати лише в разі контртерористичних операцій.

Президент Афганістану вважає, що їх військові можуть утримувати Кабул та простояти талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу “Талібану” в рамках мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

Білий дім підтвердив, що американські війська розпочали процес виходу з Афганістану і що Пентагон активно розгорнув додаткові війська та військову техніку для захисту сил у регіоні.

“Потенційні супротивники повинні знати, що якщо вони нападуть на нас під час виходу військ, ми будемо захищати себе та своїх партнерів усіма інструментами, які в нашому розпорядженні”, – сказала заступниця прессекретарки Білого дому Карін Жан-П’єр.

До цього американські військові вже відправили з Афганістану приблизно 60 вантажів C-17 Globemaster, понад 1300 одиниць техніки. США передали один об’єкт афганським військовим. Центральне командування підрахувало, що США завершили від 2% до 6% процесу виведення.