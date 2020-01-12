Об этом сообщает телеканал CNN.
Большинство военных либо вылетели из базы, либо укрылись в бункерах к 23:00 по местному времени во вторник – незадолго до того, как первый из четырех залпов ракет прогремел в среду, около 01:30.
Атака длилась около двух часов и ее целью были только американские авиабазы.
Американские офицеры назвали “чудом” то, что в районе взрывов никто не пострадал, ведь ракеты приземлились всего в нескольких метрах от бункеров, а наверху оставались некоторые военные.
Напомним, что военные Ирана в ночь на 8 января на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.
В Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
- Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал своих граждан в Ираке незамедлительно покинуть страну в связи с напряженной ситуацией в регионе.
- Государственное телевидение Ирана объявило о награде в размере 80 миллионов долларов за голову президента США Дональда Трампа.