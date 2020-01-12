Военнослужащие Соединенных Штатов на авиабазе Аль-Асад в Ираке знали о планируемой атаке - это и позволило им уйти в укрытие за два с половиной часа до нанесения ударов.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Большинство военных либо вылетели из базы, либо укрылись в бункерах к 23:00 по местному времени во вторник – незадолго до того, как первый из четырех залпов ракет прогремел в среду, около 01:30.

Атака длилась около двух часов и ее целью были ​​только американские авиабазы.

Американские офицеры назвали “чудом” то, что в районе взрывов никто не пострадал, ведь ракеты приземлились всего в нескольких метрах от бункеров, а наверху оставались некоторые военные.

Напомним, что военные Ирана в ночь на 8 января на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.

В Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.