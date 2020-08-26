Об этом сообщает Министерство юстиции Соединенных Штатов.
Как следует из сообщения, россиянин въехал в США по туристической визе и с 15 июля по 22 августа пытался вступить в сговор с сотрудником американской компании в штате Невада.
“Следствие полагает, что россиянин вместе с сообщниками пытался в период с 15 июля по 22 августа текущего года подкупить сотрудника одной из американских компаний и загрузить вредоносное ПО в компьютерную систему этой компании, что предположительно позволило получить к ней беспрепятственный доступ с целью последующего шантажа”, – говорится в сообщении.
После того, как Федеральное бюро расследований связалось с Крючковым, он попытался покинуть США, но 22 августа был задержан.
- Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предупредили Россию о санкциях в случае подтверждения причастности властей РФ к отравлению оппозиционера Алексея Навального.