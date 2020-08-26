Об этом сообщает Министерство юстиции Соединенных Штатов.

Как следует из сообщения, россиянин въехал в США по туристической визе и с 15 июля по 22 августа пытался вступить в сговор с сотрудником американской компании в штате Невада.

“Следствие полагает, что россиянин вместе с сообщниками пытался в период с 15 июля по 22 августа текущего года подкупить сотрудника одной из американских компаний и загрузить вредоносное ПО в компьютерную систему этой компании, что предположительно позволило получить к ней беспрепятственный доступ с целью последующего шантажа”, – говорится в сообщении.

После того, как Федеральное бюро расследований связалось с Крючковым, он попытался покинуть США, но 22 августа был задержан.

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