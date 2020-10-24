Об этом говорится в совместном заявлении ФБР и Агентства по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры США (CISA), информирует издание The Hill.
В заявлении отмечается, что спонсируемая российскими властями хакерская группа, известная в службах безопасности как “Energetic Bear” (а также Berserk Bear, TeamSpy, Dragonfly, Havex, Crouching Yeti), с сентября 2020 года атаковала государственные, местные, территориальные сети в США.
Атакам подверглись десятки сетей учреждений, в том числе связанных с воздушным транспортом. В результате хакеры получили доступ к данным как минимум с двух серверов.
В заявлении подчеркивается, что в результате по крайней мере одной атаки хакеры смогли получить доступ к паролям, IT-инструкциям, информации о покупках-продажах и другим данным.
Доказательств того, что во время кибератаки была нарушена целостность данных о президентских выборах в США, пока нет. Однако атаки представляли угрозу для информации, связанной с выборами, которая хранилась в сетях государственного, местного и территориального уровней.
“Поскольку эта недавняя вредоносная деятельность была направлена на правительственные сети, может существовать определенный риск для информации о выборах, размещенной в них. Однако на сегодняшний день у ФБР и CISA нет доказательств того, что целостность данных о выборах была нарушена”, – говорится в заявлении.
У спецслужб США пока также нет подтверждения, что хакерская группа “нарушила работу авиационных систем, систем, связанных с образованием, выборами или работой органов власти”.
“Тем не менее, субъект может искать доступ, чтобы получить возможности для будущих сбоев, повлиять на политику и действия США или делегитимизировать государственные органы”, – отмечается в заявлении.
Эта информация появилась на следующий день после того, как главы разведки США и ФБР обвинили Иран и Россию в попытках использовать данные регистрации избирателей для того, чтобы вмешаться в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2020 году.
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