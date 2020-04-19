19 апреля 2019 года состоялись дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Тогда на НСК "Олимпийский" пришло несколько тысяч человек.

Об этом рассказывают #Буквы.

Провести дебаты на “Олимпийском” предложил именно Зеленский.

“Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь. Нет, я – это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов и вот мои условия”, – заявил тогда Зеленский.

Я іду на дебати. Опубліковано Володимиром Зеленським Середа, 3 квітня 2019 р.

Он отметил, что дебаты должны состояться на стадионе “Олимпийский”, в присутствии всех желающих журналистов и каналов.

Президент Петр Порошенко принял условия Зеленского несмотря на то, что правила проведения дебатов прописаны в законе о выборах президента.

“Но стадион – так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович”, – заявил Порошенко.

Cтадіон, так стадіон Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. Опубліковано Петром Порошенком Середа, 3 квітня 2019 р.

Стоит отметить, что тогда за избирательным шоу следила почти вся страна.

А еще перед дебатами кандидаты сдали анализы – это так же условие Зеленского. И на это Петр Порошенко согласился.

Президент Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализы в пятницу, 5 апреля, в медпункте стадиона “Олимпийский”. В ответ шоумен отказался. Спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что учреждения, контролируемые государством, могут быть ангажированными.

Зеленский в итоге сдал анализы в клинике Eurolab, которая принадлежит миллионеру Андрею Пальчевскому, и который открыто поддерживал шоумена на выборах.

А еще с результатами анализов Зеленского произошел казус – их в клинике оформили задним числом.

Сначала опубликовали результаты анализов с датой сдачи 2 апреля 2019 года, а через пару минут их заменили на новые (с датой 5 апреля). Впоследствии медицинский центр Eurolab заявил, что ошибся с датой.

Дебаты на стадионе охраняло 10 тыс. правоохранителей. На кандидатов пришло посмотреть более 22 тыс. зрителей. Транслировали дебаты почти все украинские каналы.

Первым выступать начал Зеленский. Он с листа зачитал “ряд претензий от народа”: завершить войну за две недели, побороть бедность, снизить тарифы. Еще шоумен упрекнул Порошенко его кондитерским бизнесом.

“Как так получилось, что Украина самая бедная страна Европы при самом богатом президенте?” – зачитал один из вопросов Зеленский и указал Порошенко – “я не ваш оппонент, я ваш приговор”.

А вот пятый президент указал Зеленскому на его полное незнание того, какие обязанности у президента, что, например, тарифы и заработные платы – это компетенция Кабмина, а никак не президента.

Зеленский выиграл выборы, но как показывают последние соцопросы – его рейтинги и рейтинги его партии “Слуга народа” продолжают падать.

Например, за партию “Слуга народа” на выборах депутатов Киевского городского совета готовы проголосовать 22% киевлян, но 18,6 % опрошенных проголосовали бы за “Европейскую Солидарность” Петра Порошенко.

Кроме того, жители Киева недовольны деятельностью Президента Владимира Зеленского, премьера Дениса Шмыгаля и работой Верховной Рады. В опросе социологической группы “Рейтинг” отмечается, что 43 % довольны деятельностью Зеленского, а 44 % – не довольны. Деятельностью Верховной Рады довольны 18 % опрошенных, недовольны – 63 %.

Агентство Bloomberg считает, что падение рейтинга Зеленского связано с олигархом Игорем Коломойским.

В издании назвали кадровые перестановки Зеленского в Кабмине такими, которые “нервируют инвесторов” и “тревожат избирателей”.

По данным опроса Центра Разумкова, по состоянию на февраль 2020 года уровень доверия к Владимиру Зеленскому упал с 79% до 51%.