STAFF убрали с продажи худи с принтом "правый левый берег" после обвинения в плагиате со стороны бренда SUPPORT by Poustovit.

Об этом сообщается в Telegram-канале DTF Magazine.

“В этот понедельник наш юрист провел переговоры с руководством бренда “STAFF”. По их версии, дизайнер не был знаком с нашим брендом и разработал дизайн по собственной концепции, поэтому худи вышел в продажу”, – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что руководство бренда не оспаривало схожесть с дизайном с вещами бренда SUPPORT by Poustovit.

“”STAFF” готовы снять все худи с принтом “правый левый берег” с продажи онлайн и оффлайн”, – сказано в сообщении.

При этом представители бренда SUPPORT by Poustovit заявили, что считают инцидент исчерпанным.