Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве в пятницу, 31 января.

Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента Украины.

Согласно сообщению, встреча Зеленского и Помпео с представителями СМИ начнется на Банковой в 12:00.

Как ранее проинформировали в пресс-службе Госдепартамента США, Помпео будет говорить в Украине о вопросах безопасности.

“Мы проведем хорошую беседу в Украине с командой и с президентом Зеленским по ряду важных вопросов европейской безопасности”, — заявил он в комментарии журналистам.

Помпео также отметил “важные усилия, которые Соединенные Штаты и Украина будут продолжать прилагать вместе в борьбе с коррупцией в этой стране и обеспечивать поддержку, которая необходима украинскому народу для его свободы и независимости”.

В связи с визитом госсекретаря США в Киеве с четверга по субботу, с 30 января по 1 февраля, возможные временные ограничения дорожного движения. Об этом проинформировали в пресс-службе Управления государственной охраны Украины.

Вероятные ограничения дорожного движения возможны на Бориспольском шоссе.

“Просим учесть вероятные ограничения дорожного движения на Бориспольском шоссе в четверг, 30 января, и в субботу 1 февраля. Информируем, что в соответствии с законом Украины “О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц” и Положением о государственном протоколе и церемониале Украины… главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана”, – говорится в сообщении УГО.

Также указано, что Управление госохраны Украины совместно с другими правоохранительными органами будут обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение делегации Соединенных Штатов на территории Украины на протяжении всего визита.

Майк Помпео должен прибыть в Киев 30 января. Запланированы его встречи с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Государственный секретарь США также примет участие в церемонии почтения памяти погибших на Донбассе в Михайловском соборе.