Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента Украины.
Согласно сообщению, встреча Зеленского и Помпео с представителями СМИ начнется на Банковой в 12:00.
Как ранее проинформировали в пресс-службе Госдепартамента США, Помпео будет говорить в Украине о вопросах безопасности.
“Мы проведем хорошую беседу в Украине с командой и с президентом Зеленским по ряду важных вопросов европейской безопасности”, — заявил он в комментарии журналистам.
Помпео также отметил “важные усилия, которые Соединенные Штаты и Украина будут продолжать прилагать вместе в борьбе с коррупцией в этой стране и обеспечивать поддержку, которая необходима украинскому народу для его свободы и независимости”.
В связи с визитом госсекретаря США в Киеве с четверга по субботу, с 30 января по 1 февраля, возможные временные ограничения дорожного движения. Об этом проинформировали в пресс-службе Управления государственной охраны Украины.
Вероятные ограничения дорожного движения возможны на Бориспольском шоссе.
“Просим учесть вероятные ограничения дорожного движения на Бориспольском шоссе в четверг, 30 января, и в субботу 1 февраля. Информируем, что в соответствии с законом Украины “О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц” и Положением о государственном протоколе и церемониале Украины… главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана”, – говорится в сообщении УГО.
Также указано, что Управление госохраны Украины совместно с другими правоохранительными органами будут обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение делегации Соединенных Штатов на территории Украины на протяжении всего визита.
Майк Помпео должен прибыть в Киев 30 января. Запланированы его встречи с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.
Государственный секретарь США также примет участие в церемонии почтения памяти погибших на Донбассе в Михайловском соборе.
- Ранее появилась информация, что государственный секретарь США Майк Помпео якобы нагрубил журналистке Луиз Келли, спросившей его об Украине во время интервью, темой которого был Иран. “Do you think Americans care about Ukraine? (Думаешь, что американцев волнует Украина?)”, – якобы спросил ее Помпео.
- Впоследствии государственный секретарь США обвинил журналистку радио NPR Луизу Келли во лжи.