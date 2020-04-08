Об этом сообщает пресс-служба Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.
“По прогнозным расчетам потенциальной концентрации Cs-137 в приземном слое атмосферного воздуха северо-западной части г. Киева максимальные значения могут достичь 1-2 мБк на кубометр в период с 13:00 до 15:00 8 апреля 2020 года. При этом Нормами радиационной безопасности Украины допустимая концентрация Cs-137 установлена на уровне 800 мБк на кубометр”, – сказано в сообщении.
При этом отмечается, что специалисты центра продолжают наблюдать за пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения.
Сообщается, что был проведен ряд оценок распространения возможно загрязненного облака из зоны пожаров. Для моделирования движения облака использовалась система принятия решений RODOS.
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