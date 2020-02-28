Об этом #Буквам сообщили собственные источники в парламенте.
Как сообщалось ранее, 4 марта Верховная Рада проведет внеочередное пленарное заседание по требованию Президента Украины Владимира Зеленского.
Согласно информации источника издания, в повестку дня внесен ряд вопросов, касательно взаимодействия Вооруженных Сил Украины с силовыми ведомствами других государств, а именно:
- “Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях”;
- “О внесении изменений в раздел VI “Заключительные и переходные положения “Закона Украины “О национальной безопасности Украины” относительно вступления в силу положений относительно Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)”;
- “О ратификации Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Французской Республики об официальной поддержки усиление морской безопасности и охраны Украины”.
Помимо этого, будет рассмотрен во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона “О предотвращении коррупции”.
Также будут рассмотрены вопросы о Кабинете Министров Украины (без уточнений) и заслушан отчет о деятельности правоохранительных органов.
- Ранее появилась информация, что Сергей Тигипко может возглавить Кабинет Министров Украины вместо Алексея Гончарука. Информацию о том, что Владимир Зеленский действительно рассматривает кандидатуру Тигипко на должность премьера, подтвердили #Буквам собеседники в окружении президента и его партии.
- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в комментарии журналистам, что встречался с бывшим заместителем председателя “Партии регионов“ Сергеем Тигипко. “Я действительно со многими сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда”, – отметил он, не уточнив деталей.
- Сам Алексей Гончарук опроверг сообщения о своей отставке и назначении на должность Сергея Тигипко.