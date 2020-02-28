Появилась повестка дня внеочередной сессии Верховной Рады, которая была созвана на 4 марта по требованию Президента Владимира Зеленского.

Об этом #Буквам сообщили собственные источники в парламенте.

Как сообщалось ранее, 4 марта Верховная Рада проведет внеочередное пленарное заседание по требованию Президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно информации источника издания, в повестку дня внесен ряд вопросов, касательно взаимодействия Вооруженных Сил Украины с силовыми ведомствами других государств, а именно:

“Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях”;

“О внесении изменений в раздел VI “Заключительные и переходные положения “Закона Украины “О национальной безопасности Украины” относительно вступления в силу положений относительно Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)”;

“О ратификации Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Французской Республики об официальной поддержки усиление морской безопасности и охраны Украины”.

Помимо этого, будет рассмотрен во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона “О предотвращении коррупции”.

Также будут рассмотрены вопросы о Кабинете Министров Украины (без уточнений) и заслушан отчет о деятельности правоохранительных органов.