Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины.

Ранее заместитель главы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук анонсировала, что внеочередное заседание парламента может состояться в четверг, 30 апреля.

29 апреля председатель Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины на 13:30 часов следующего дня.

Сообщается, что заседание созвано в связи с требованием 159 народных депутатов.

Во время внеочередного заседания парламентом будут рассмотрены такие вопросы:

О ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о выдаче правонарушителей (реестр. Ns 0022).

О ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о передаче осужденных лиц (реестр. Ns 0023)

О ратификации Доroвора между Украиной и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам (реестр. Ns 0024)

О ратификации Письма о внесении изменений №3 в Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаев) (реестр. Ns 0028)

О присоединении Украины к Схеме сортовой сертификации семян крестоцветных и других масличных или прядильных культур и Схемы сортовой сертификации семян сахарной и кормовой свеклы Организации экономического сотрудничества и развития (реестр. Ns 0029)

О ратификации Доroвора между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции (реестр. Ns 0030)

О ратификации Договора между Украиной и Республикой Казахстан о правовой помощи по уголовным делам (реестр. Ns 0031)

О присоединении Украины к Межамериканской конвенции о выполнении уголовных наказаний за рубежом (реестр. Ns 0033)

О присоединении Украины ко Второму протоколу к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года (реестр. Ns 0036)

О внесении изменений в статью 225 Избирательного кодекса Украины (относительно размера денежного залога) (реестр. Ns 2769)

Об Обращении Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций касательно осуждения продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и освобождения политических заключенных — граждан Украины (реестр. Ns 3068)

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятые на работах по ликвидации заболевания среди людей коронавирусной болезнью (COVID-19) (реестр. Ns 3329)

О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии (реестр. Ns 2386)

Об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в городе Ичня (Черниговская обл.), Калиновка (Винницкая обл.), Балаклея ( Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы (реестр. Ns 3384)

О внесении изменений в Закон Украины “Об Антимонопольном комитете Украины” и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольноro комитета (реестр. Ns 3132)

О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины “О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в средствах массовой информации фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины” (реестр. Ns 3400)

О предложении народных депутатов Украины относительно применения особой процедуры рассмотрения законопроектов во II чтении, предусмотренной статьей 119-1 Регламента Верховной Рады Украины, при рассмотрении во втором чтении проекта Закона Украииы о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (реестр. Ns 2571-д).

Также по инициативе Разумкова в 12:00 часов 30 апреля состоится Согласительный совет депутатских фракций (депутатских групп). Трансляция будет доступна Youtube-канале парламента.