Специалисты из Министерства цифровой трансформации Украины, Украинского фонда стартапов, Украинского Культурного Фонда, Klitschko Foundation, Планета Кино, Новая Почта, McDonald's Украина, MEGOGO, международной брендинговой компании Prophet, креативных агентств Be-it Agency, Fedoriv Group, Havas Digital Kyiv, Lobods, Postmen, Sasquatch Digital, SEVENTEAM, Solutions for People поделятся опытом кризисного менеджмента, бизнес-преобразований и налаживания работы в условиях, когда редкими стали не черные, а белые лебеди.

11 июля состоится премьера онлайн-конференции CASES: Marketing, Strategy & PR.

На этот раз программа конференции структурированная и максимально осмыслена. В ней будет несколько секций, каждая из которых будет посвящена отдельным аспектам креативной экономики в условиях коронавирусной кризиса.

Среди тем:

Карантин и сфера культуры: риски, вызовы и неожиданные плюсы – Юлия Федив, Украинский культурный фонд

Государственная поддержка в условиях кризиса. Кейс Украинского фонда стартапов – Павел Карташов, Украинский фонд стартапов

The Cosmopolitan of Las Vegas: кейс построения устойчивого бизнеса во время кризиса – Артур Арутюнян, Prophet

Как компании Fedoriv Group адаптировали продукты и процессы внутри команд в период карантина – Светлана Сом, Fedoriv Group

Антикризисные кейсы “Планеты Кино” – Максим Белов, “Планета Кино”

Кризисные коммуникации: как мы искали общий язык с украинцами на ​​карантине – Алеся Муджири, McDonald’s Украина, и Кристина Николаева, Be-it Agency

Маркетинг-ориентированная инновационная стратегия – практические инструменты разработки и внедрения инноваций (кейс “Новая почта”) – Сергей Суханов, Новая почта

Запуск образовательного онлайн-проекта. От идеи до 6000 студентов в год – Анатолий Попель, CASES

Конференция состоится онлайн, в формате премьеры. То есть, участникам будет предоставлен доступ к записям, которые они могут смотреть в удобное время, а не только 11 июля.

Для всех участников сообщества bykvu.com действовать промокод bykvu-friends со скидкой 25% на онлайн-доступ: https://cases.media/event/cases-marketing-strategy-and-pr-2020