Государственное бюро расследований считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко склонил к незаконному указу председателя Службы внешней разведки, хотя следствие по этому делу хотело объявить пятому Президенту подозрение в захвате власти.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

“Следствием установлено, что народный депутат, находившийся в статусе пятого Президента Украины, склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышение им власти и служебных полномочий, то есть умышленного совершения действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода, путем издания явно преступного приказа (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины)”, – говорится в сообщении.

Адвокат пятого президента Илья Новиков заявил, что у ГБР был план вручить Петру Порошенко сообщение о подозрении.

“Как только мы вошли в кабинет следователя, еще до начала допроса, к нам подошел сотрудник Офиса Генпрокурора, не представившись, решил вручить подозрение. Так как это не было согласно закону, то мы (защита и Порошенко, – ред.) отказались принимать это сообщение. Петр Порошенко покинул здание ГБР”, – сказал Новиков.

Адвокат подчеркнул, что “дело о картинах” является фейковым.

“Президент Зеленский, Генпрокурор Венедиктова и ГБР хотят привлечь к уголовной ответственности Петра Порошенко. Речь идет о деле о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Служба внешней разведки. Якобы Порошенко с целью украсть деньги – заработную плату Семочко – назначил его в обход процедуры. Это абсурд. Даже экс-генпрокурор Руслан Рябошапка говорил, что это юридический треш”, – подчеркнул Илья Новиков.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого Президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля в Государственное бюро расследований.