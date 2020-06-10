Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
“Следствием установлено, что народный депутат, находившийся в статусе пятого Президента Украины, склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышение им власти и служебных полномочий, то есть умышленного совершения действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода, путем издания явно преступного приказа (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины)”, – говорится в сообщении.
Адвокат пятого президента Илья Новиков заявил, что у ГБР был план вручить Петру Порошенко сообщение о подозрении.
“Как только мы вошли в кабинет следователя, еще до начала допроса, к нам подошел сотрудник Офиса Генпрокурора, не представившись, решил вручить подозрение. Так как это не было согласно закону, то мы (защита и Порошенко, – ред.) отказались принимать это сообщение. Петр Порошенко покинул здание ГБР”, – сказал Новиков.
Адвокат подчеркнул, что “дело о картинах” является фейковым.
“Президент Зеленский, Генпрокурор Венедиктова и ГБР хотят привлечь к уголовной ответственности Петра Порошенко. Речь идет о деле о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Служба внешней разведки. Якобы Порошенко с целью украсть деньги – заработную плату Семочко – назначил его в обход процедуры. Это абсурд. Даже экс-генпрокурор Руслан Рябошапка говорил, что это юридический треш”, – подчеркнул Илья Новиков.
Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого Президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля в Государственное бюро расследований.
- 26 мая в музее Ивана Гончар в Киеве пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. Ранее Петра Порошенко вызывали в Госбюро расследований, как свидетеля по делу о контрабанде 43 картин.
- В тот же день около 16:00 спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара и унес с собой оригиналы документов на картины.
- Позднее ведомство опубликовало официальное заявление по поводу событий в музее Гончара. В нем утверждается, что целью визита в музей было вручение Порошенко повестки о вызове на допрос, поскольку он якобы еще ни разу не явился в ГБР. Эта информация не является правдивой.
- Печерский суд Киева признал незаконным обыски в музее Ивана Гончара сотрудниками Государственного бюро расследований.