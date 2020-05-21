В Киеве пляжный сезон планируют открыть с 1 июня, если произойдет ослабление карантинных мероприятий и соответствующее решение примет правительство и КГГА.

Об этом рассказал директор по содержанию прибрежной инфраструктуры КП “Плесо” Константин Пигуля в эфире ТРК “Киев”.

По словам Пигули, пока на пляжах ожидаются проверки со стороны Госпродпотребслужбы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

“По предварительным договоренностям начало купального сезона в Киеве планируем где-то на 1 июня. Пляжи почти готовы, ожидаем проверки Госпродпотребслужбы и ГСЧС. Если карантин снимается или ослабляется, то это будет 1 июня, а если нет, и удлиняется, то мы однозначно будем проводить рабочие совещания и переносить открытие пляжного сезона”, – сказал Пигуля.

Он отметил, что пляжный сезон готовы были открывать еще 15 мая, если бы не карантин. Всего в столице определены 14 пляжей, на которых разрешен отдых с купанием и 18 зон отдыха.

“1 июня мы планируем 5-7 пляжей открыть, потом другие. Чтобы вы понимали, обследовать все пляжи одновременно невозможно. То есть, мы обследуем пляже с голубыми флагами, которых у нас 8 в этом году, сначала их откроем, а потом другие пляжи на следующую неделю”, – добавил Пигуля.

По его словам, на пляжах уже провели обработку против клещей, а также дезинфекцию скамеек и мест для переодевания.