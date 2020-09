Об этом пишет The Verge.

Так, с 12 ноября начнется продажа на ключевых рынках: в США, Японии, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. С 19 ноября приставки можно будет приобрести во всех других странах.

В то же время, предварительный заказ стал доступен уже с сегодняшнего дня, 17 сентября.

Рекомендованная розничная цена за консоль без оптического привода составит 399,99 долларов (около 11 320 грн), с дисководом – 499 долларов (около 14 120 грн).

See you in November! pic.twitter.com/CjrQ65rJ5a

— PlayStation (@PlayStation) September 16, 2020