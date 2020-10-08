Об этом сообщила пресс-служба форума.
Отмечается, что заседание состоится при условии соблюдения всех мер, которые позволят гарантировать охрану и безопасность участников и местного населения.
Заседание, темой которого будет “Большая перезагрузка”, сфокусируется на поиске решений для ключевых глобальных проблем, в том числе на выработке общего пути восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
СПРАВКА. Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная ежегодными встречами в Давосе. Форум был создан в 1971 году. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды.
- В текущем году Всемирный экономический форум в Давосе стартовал 21 января. В нем, среди прочих, принял участие президент Украины Владимир Зеленский. В ходе выступления он отметил, что Украине мало всемирной обеспокоенности в условиях войны с Россией. Кроме того, Зеленский, обращаясь к мировым лидерам, заявил, что Украина “недоинвестирована и недолюблена”, и призвал их “подключиться” к исправлению ситуации.
- Также на форуме выступала шведская экологическая активистка, школьница Грета Тунберг.