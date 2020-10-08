Ежегодное заседание Всемирного экономического форума, которое должно было пройти в Давосе в январе 2021 года, состоится с 18 по 21 мая 2021 года в швейцарском Люцерне.

Об этом сообщила пресс-служба форума.

Отмечается, что заседание состоится при условии соблюдения всех мер, которые позволят гарантировать охрану и безопасность участников и местного населения.

Заседание, темой которого будет “Большая перезагрузка”, сфокусируется на поиске решений для ключевых глобальных проблем, в том числе на выработке общего пути восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

СПРАВКА. Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная ежегодными встречами в Давосе. Форум был создан в 1971 году. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды.