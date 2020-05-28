Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

17 июня пройдут два матча 28-го тура “Манчестер Сити” – “Арсенал” и “Астон Вилла” – “Шеффилд Юнайтед”, которые не удалось провести в конце февраля. А 19, 20 и 21 июня будут сыграны матчи 30 тура.

Чемпионат Англии был остановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в премьер-лиге были сыграны 29 туров. Лидирует в турнирной таблице “Ливерпуль”, который опережает ближайшего конкурента – “Манчестер Сити” – на 25 очков.