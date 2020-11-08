Об этом сообщается в Telegram-канале украинской делегации в ТКГ.

Так, трагедия произошла 7 ноября в Луганской области.

“По предварительным данным, причина смерти небоевая, возможно, самоубийство. Следствие проводится сотрудниками Национальной полиции Украини. Спекуляции относительно “… возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ”, которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми”, – говорится в сообщении.

Олег Свинарик был родом из Мостиского района Львовской области.

О его гибели сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

“Сегодня на рассвете на войне погиб наш земляк Олег Свинарик, родом из села Арламовская Воля Мостиского района. Трагедия произошла на Луганщине. Парню было всего 20 лет. У него остались родители и два брата. В прошлом году в августе Олег добровольно изъявил желание нести службу по контракту. служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде”, – написал Козицкий.