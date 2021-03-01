Об этом сообщается на сайте канала.

Программа получила название “Прямым текстом с Юрием Луценко” и будет выходить каждый четверг в 19:30 в прямом эфире.

“Это острая дискуссия на главные политические темы недели. Прогноз развития событий, анализ ошибок власти, представление альтернативного решения проблем Украины. Неотъемлемым элементом программы является “глас народа”- блиц-опрос людей на больные вопросы. Зритель обязательно услышит мысли на заявленные темы эфира не только ведущего и гостей программы, но и рядовых украинцев из разных регионов. Мнения людей мы не цензуре, а подаем их высказывания прямым текстом”, – сообщил “5 канал”.