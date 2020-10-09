Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
“8 октября в с. Новоивницкое Андрушевского района предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912). Признаков пожара нет”, – говорится в сообщении.
Напомним, тела военных нашли их сожители. При поверхностном осмотре тел умерших не обнаружено следов насильственной смерти.
По данным полиции, погибли 23-летние уроженцы Сумской области, а также их 21-летний сослуживец родом из Черновцов.
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