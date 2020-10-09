Трое военнослужащих-контрактников, которых обнаружили мертвыми в съемной квартире в Житомирской области, предварительно погибли из-за отравления угарным газом.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

“8 октября в с. Новоивницкое Андрушевского района предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912). Признаков пожара нет”, – говорится в сообщении.

Напомним, тела военных нашли их сожители. При поверхностном осмотре тел умерших не обнаружено следов насильственной смерти.

По данным полиции, погибли 23-летние уроженцы Сумской области, а также их 21-летний сослуживец родом из Черновцов.