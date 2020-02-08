Об этом сообщают #Буквы.

Их песни получили наибольшее количество баллов по результатам голосования зрителей и членов жюри.

Всего в первом полуфинале выступили восемь конкурсантов: группа [O], Jerry Heil, Katya Chilly, Krut, Gо-A, CLOUDLESS, GIO и Assol.

Судили участников нацотбора Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Ведущим был Сергей Притула.

Результаты голосования зрителей (50 %) и судей (50 %) были суммированы. По итогам общего результата   сформировали  рейтинговую таблицу.

Выступления конкурсантов-финалистов:

KRUTЬ с песней “99”

GO-A с песней “Соловей”

JERRY HEIL с песней “Vegan”

Выступления остальных конкурсантов:

Группа [O] с песней “Там, куди я йду”

Katya Chilly с песней “Піч”

CLOUDLESS с песней “Drown Me Down”

GIO с песней “Feeling so lost”

Assol с песней “Save It”

Второй полуфинал национального отбора состоится 15 февраля. Имя участника “Евровидения-2020” от Украины определится 22 февраля.

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