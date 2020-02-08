Об этом сообщают #Буквы.
Их песни получили наибольшее количество баллов по результатам голосования зрителей и членов жюри.
Всего в первом полуфинале выступили восемь конкурсантов: группа [O], Jerry Heil, Katya Chilly, Krut, Gо-A, CLOUDLESS, GIO и Assol.
Судили участников нацотбора Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Ведущим был Сергей Притула.
Результаты голосования зрителей (50 %) и судей (50 %) были суммированы. По итогам общего результата сформировали рейтинговую таблицу.
Выступления конкурсантов-финалистов:
KRUTЬ с песней “99”
GO-A с песней “Соловей”
JERRY HEIL с песней “Vegan”
Выступления остальных конкурсантов:
Группа [O] с песней “Там, куди я йду”
Katya Chilly с песней “Піч”
CLOUDLESS с песней “Drown Me Down”
GIO с песней “Feeling so lost”
Assol с песней “Save It”
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