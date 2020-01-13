Об этом сообщает издание Entertaiment.
Это уже 25-я церемония вручения. Награды Ассоциация кинокритиков вещательных компаний присуждает лучшим в индустрии кино и телевидения.
Победители Critics ‘Choice Awards 2020:
Лучший фильм – “Однажды в Голливуде” Квентина Тарантино
Лучший актер – Хоакин Феникс (“Джокер”)
Лучший режиссер – Пон Джун-хо, “Паразиты”; Сэм Мендес, “1917”
Лучшая женская роль – Рене Зеллвегер (“Джуди”)
Лучшая мужская роль второго плана – Брэд Питт (“Однажды в Голливуде”)
Лучшая женская роль второго плана – Лора Дерн (“История брака”)
Лучший молодой актер – Роман Гриффин Дэвис (“Кролик Джоджо”)
Лучший дизайнер костюмов – Рут Е. Картер (“Мое имя – Долмайт”)
Лучшая комедия – “Мое имя – Долмайт”
Лучший комедийный сериал – “Флибег”
Лучший анимационный фильм – “История игрушек 4”
Лучший боевик – “Мстители: Завершение”
Лучший научно-фантастический фильм или фильм ужасов – “Мы”.
- Фаворитом 24-й кинопремии Critics’ Choice Awards стала картина Альфонсо Куарона “Рома”, одержавшая награды в четырех номинациях.