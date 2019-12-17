Об этом сообщает американское издание Рolitico.
По информации издания, на пост посла Соединенных штатов Америки в Украине на данный момент претендуют двое: генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон и исполняющий обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипп Рикер.
О 40-летнем Дейтоне известно, что он — ветеран армии, в настоящий момент возглавляет связанный с Пентагоном Европейский центр исследований безопасности Джорджа Маршалла. Собеседники издания отмечают, что президенту США Дональду Трампу “нравится Дейтон”, а бывший генерал “готов взять на себя работу”. Дейтон имеет непосредственный опыт работы в Киеве. В ноябре прошлого года он был назначен в качестве старшего советника министра обороны США по вопросам безопасности в Украине.
Что касается Рикера, известно, что он — карьерный сотрудник дипломатической службы. Рикер давал показания в деле об импичменте Трампа в октябре. Ранее он упоминал, что с ним велись переговоры о назначении на пост посла вместо Мари Йованович после ее отзыва в 2018 году, однако в конечном итоге он провалился, и вместо этого был выбран Тейлор на временной основе.
- Накануне личный адвокат американского президента Рудольф Джулиани заявил, что прилагал усилия к отстранению экс-посла США в Украине Мари Йованович, поскольку она усложняла расследование в отношении Хантера Байдена.
- Йованович была отозвана в мае текущего года.
- Американский лидер Дональд Трамп обвинил ее в нежелании вешать его портрет в посольстве США в Киеве.