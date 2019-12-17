Об этом сообщает американское издание Рolitico.

По информации издания, на пост посла Соединенных штатов Америки в Украине на данный момент претендуют двое: генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон и исполняющий обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипп Рикер.

О 40-летнем Дейтоне известно, что он — ветеран армии, в настоящий момент возглавляет связанный с Пентагоном Европейский центр исследований безопасности Джорджа Маршалла. Собеседники издания отмечают, что президенту США Дональду Трампу “нравится Дейтон”, а бывший генерал “готов взять на себя работу”. Дейтон имеет непосредственный опыт работы в Киеве. В ноябре прошлого года он был назначен в качестве старшего советника министра обороны США по вопросам безопасности в Украине.