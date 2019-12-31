Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сообщается, что первое место в общем топе Netflix’а заняла детективная комедия “Загадочное убийство” (Murder Mystery) от Netflix с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. Лента установила рекорд по просмотрам: в течение трех дней после премьеры фильм посмотрели 13,4 миллионов пользователей на территории США и Канады, а еще 17, 5 миллионов – в других странах.

Следующим по популярности в общем списке стал третий сезон сериала “Очень странные дела”.

За ним последовали боевик “Шестеро вне закона” и мультфильм от Disney “Суперсемейка 2”.

Полный список самых популярных продуктов Netflix 2019 года:

Топ-10 сериалов:

  1. “Очень странные дела”,
  2. “Ведьмак”
  3. “Академия “Амбрелла”
  4. “Мертв для меня”
  5. “Ты”
  6. “Когда они нас увидят”
  7. “Немыслимое”
  8. “Половое воспитание”
  9. “13 причин почему”
  10. “Мой сын — супергерой”.

Топ-10 фильмов:

  1. “Загадочное убийство”
  2. “Шестеро вне закона”
  3. “Суперсемейка 2”
  4. “Ирландец”
  5. “Тройная граница”
  6. “Красивый, плохой, злой”
  7. “В погоне за Бонни и Клайдом” (также встречается название “Разбойники с большой дороги”)
  8. “Человек-паук: Через вселенные”
  9. “Ральф против интернета”
  10. “Тайная одержимость”