Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Сообщается, что первое место в общем топе Netflix’а заняла детективная комедия “Загадочное убийство” (Murder Mystery) от Netflix с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. Лента установила рекорд по просмотрам: в течение трех дней после премьеры фильм посмотрели 13,4 миллионов пользователей на территории США и Канады, а еще 17, 5 миллионов – в других странах.
Следующим по популярности в общем списке стал третий сезон сериала “Очень странные дела”.
За ним последовали боевик “Шестеро вне закона” и мультфильм от Disney “Суперсемейка 2”.
Полный список самых популярных продуктов Netflix 2019 года:
Топ-10 сериалов:
- “Очень странные дела”,
- “Ведьмак”
- “Академия “Амбрелла”
- “Мертв для меня”
- “Ты”
- “Когда они нас увидят”
- “Немыслимое”
- “Половое воспитание”
- “13 причин почему”
- “Мой сын — супергерой”.
Топ-10 фильмов:
- “Загадочное убийство”
- “Шестеро вне закона”
- “Суперсемейка 2”
- “Ирландец”
- “Тройная граница”
- “Красивый, плохой, злой”
- “В погоне за Бонни и Клайдом” (также встречается название “Разбойники с большой дороги”)
- “Человек-паук: Через вселенные”
- “Ральф против интернета”
- “Тайная одержимость”
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