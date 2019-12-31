Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сообщается, что первое место в общем топе Netflix’а заняла детективная комедия “Загадочное убийство” (Murder Mystery) от Netflix с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. Лента установила рекорд по просмотрам: в течение трех дней после премьеры фильм посмотрели 13,4 миллионов пользователей на территории США и Канады, а еще 17, 5 миллионов – в других странах.

Следующим по популярности в общем списке стал третий сезон сериала “Очень странные дела”.

За ним последовали боевик “Шестеро вне закона” и мультфильм от Disney “Суперсемейка 2”.

Полный список самых популярных продуктов Netflix 2019 года:

Топ-10 сериалов:

“Очень странные дела”, “Ведьмак” “Академия “Амбрелла” “Мертв для меня” “Ты” “Когда они нас увидят” “Немыслимое” “Половое воспитание” “13 причин почему” “Мой сын — супергерой”.

Топ-10 фильмов: