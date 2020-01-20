Об этом сообщается на странице конкурса в Facebook.

Итак, участие в первом туре национального отбора, который состоится 8 февраля, будут принимать следующие исполнители:

  • [О]
  • KHAYAT
  • Assol
  • CLOUDLESS
  • GARNA
  • Katya Chilly
  • FO SHO
  • David Axelrod
  • Олександр Порядинський
  • TVORCHI
  • GIO
  • Jerry Heil
  • KRUTЬ
  • Еліна Іващенко
  • Go-A
  • MOONZOO feat. F.M.F. Sure

Судить участников будут Тина Кароль, Андрей Данилко и генеральный директор “Хит ФМ” Виталий Дроздов.

22 января состоится жеребьевка, по результатам которой определят порядок выступлений в первом и втором полуфиналах.

Прямые эфиры национального отбора 2020 состоятся 8, 15 февраля (полуфиналы) и 22 февраля (финал) на телеканале СТБ и “UA: Первый”.

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