Об этом сообщается на странице конкурса в Facebook.

Итак, участие в первом туре национального отбора, который состоится 8 февраля, будут принимать следующие исполнители:

[О]

KHAYAT

Assol

CLOUDLESS

GARNA

Katya Chilly

FO SHO

David Axelrod

Олександр Порядинський

TVORCHI

GIO

Jerry Heil

KRUTЬ

Еліна Іващенко

Go-A

MOONZOO feat. F.M.F. Sure

Судить участников будут Тина Кароль, Андрей Данилко и генеральный директор “Хит ФМ” Виталий Дроздов.

22 января состоится жеребьевка, по результатам которой определят порядок выступлений в первом и втором полуфиналах.

Прямые эфиры национального отбора 2020 состоятся 8, 15 февраля (полуфиналы) и 22 февраля (финал) на телеканале СТБ и “UA: Первый”.