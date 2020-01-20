Об этом сообщается на странице конкурса в Facebook.
Итак, участие в первом туре национального отбора, который состоится 8 февраля, будут принимать следующие исполнители:
- [О]
- KHAYAT
- Assol
- CLOUDLESS
- GARNA
- Katya Chilly
- FO SHO
- David Axelrod
- Олександр Порядинський
- TVORCHI
- GIO
- Jerry Heil
- KRUTЬ
- Еліна Іващенко
- Go-A
- MOONZOO feat. F.M.F. Sure
Судить участников будут Тина Кароль, Андрей Данилко и генеральный директор “Хит ФМ” Виталий Дроздов.
22 января состоится жеребьевка, по результатам которой определят порядок выступлений в первом и втором полуфиналах.
Прямые эфиры национального отбора 2020 состоятся 8, 15 февраля (полуфиналы) и 22 февраля (финал) на телеканале СТБ и “UA: Первый”.
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