Напоминаем, основателем и организатором фестиваля-премии “ИГРА” (“GRA” (“Great Real Art”)) является НСТДУ. “ИГРА” проводится на конкурсной основе один раз в год по итогам прошлого календарного года. В этом году театры представляли премьеры, вышедшие в период с 1 января по 31 декабря 2019 года. Участие в проектах приняли профессиональные театральные коллективы различных форм собственности и форматов работы. В этом году на адрес организаторов поступило 83 заявки.
Лучших игроков в игре за театральный Оскар наградили отличием фестиваля-премии и денежным вознаграждением на реализацию нового творческого проекта.
Видеозапись Церемонии награждения
Победители Всеукраинского театрального фестиваля-премии “ИГРА” -2020
ЛУЧШЫЙ СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ
- “Алиса” Первого академического украинского театра для детей и юношества
- “На волне” Полтавского академического областного театра кукол
ЛУЧШЕЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПОИСКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
- “Двенадцатая ночь, или Что захотите” Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко
- “Семейный альбом / Album di Famiglia” Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра
ЛУЧШАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ / БАЛЕТНЫЙ / ПЛАСТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ
- В этом году победители не выбраны.
ЛУЧШЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ В ЖАНРЕ ОПЕРЫ / ОПЕРЕТТЫ / МЮЗИКЛА
- “La Traviata” Одесского национального академического театра оперы и балета
- “Любовь к трем апельсинам” Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко
ЛУЧШЫЙ СПЕКТАКЛЬ КАМЕРНОЙ СЦЕНЫ
- “Добро пожаловать в ад” Киевского национального академического Молодого театра
- “Лымеривна” Национального академического драматического театра имени Ивана Франко
- “MIŁOŚĆ / ЛЮБОВЬ” Киевского академического театра “Золотые ворота”
ЛУЧШИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ
- “Альбатрос” Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра
- “ЭНЕИДА XXI” Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени Василя Василько
- “Пер Гюнт” Сумского национального академического театра драмы и музыкальной комедии имени М. С. Щепкина