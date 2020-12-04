Напоминаем, основателем и организатором фестиваля-премии “ИГРА” (“GRA” (“Great Real Art”)) является НСТДУ. “ИГРА” проводится на конкурсной основе один раз в год по итогам прошлого календарного года. В этом году театры представляли премьеры, вышедшие в период с 1 января по 31 декабря 2019 года. Участие в проектах приняли профессиональные театральные коллективы различных форм собственности и форматов работы. В этом году на адрес организаторов поступило 83 заявки.

Лучших игроков в игре за театральный Оскар наградили отличием фестиваля-премии и денежным вознаграждением на реализацию нового творческого проекта.

Видеозапись Церемонии награждения

Победители Всеукраинского театрального фестиваля-премии “ИГРА” -2020

ЛУЧШЫЙ СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

  • “Алиса” Первого академического украинского театра для детей и юношества
  • “На волне” Полтавского академического областного театра кукол

ЛУЧШЕЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПОИСКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

  • “Двенадцатая ночь, или Что захотите” Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко
  • “Семейный альбом / Album di Famiglia” Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра

ЛУЧШАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ / БАЛЕТНЫЙ / ПЛАСТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ

  • В этом году победители не выбраны.

ЛУЧШЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ В ЖАНРЕ ОПЕРЫ / ОПЕРЕТТЫ / МЮЗИКЛА

  • “La Traviata” Одесского национального академического театра оперы и балета
  • “Любовь к трем апельсинам” Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко

ЛУЧШЫЙ СПЕКТАКЛЬ КАМЕРНОЙ СЦЕНЫ

  • “Добро пожаловать в ад” Киевского национального академического Молодого театра
  • “Лымеривна” Национального академического драматического театра имени Ивана Франко
  • “MIŁOŚĆ / ЛЮБОВЬ” Киевского академического театра “Золотые ворота”

ЛУЧШИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ

  • “Альбатрос” Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра
  • “ЭНЕИДА XXI” Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени Василя Василько
  • “Пер Гюнт” Сумского национального академического театра драмы и музыкальной комедии имени М. С. Щепкина