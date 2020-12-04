Из-за форс-мажорных обстоятельств, вызванные пандемией COVID-19, III Всеукраинский театральный фестиваль-премия "ИГРА" в 2020 году проходил в измененном формате. Учитывая обстоятельства, организационной комитет принял решение отказаться от итоговой фестивальной недели с участием международного жюри. Но есть и позитив: стало больше победителей. В этом году лауреатами ежегодной национальной театральной премии стали все спектакли, вошедшие в шортлист (12 спектаклей).

Напоминаем, основателем и организатором фестиваля-премии “ИГРА” (“GRA” (“Great Real Art”)) является НСТДУ. “ИГРА” проводится на конкурсной основе один раз в год по итогам прошлого календарного года. В этом году театры представляли премьеры, вышедшие в период с 1 января по 31 декабря 2019 года. Участие в проектах приняли профессиональные театральные коллективы различных форм собственности и форматов работы. В этом году на адрес организаторов поступило 83 заявки.

Лучших игроков в игре за театральный Оскар наградили отличием фестиваля-премии и денежным вознаграждением на реализацию нового творческого проекта.

Видеозапись Церемонии награждения

Победители Всеукраинского театрального фестиваля-премии “ИГРА” -2020

ЛУЧШЫЙ СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

“Алиса” Первого академического украинского театра для детей и юношества

“На волне” Полтавского академического областного театра кукол

ЛУЧШЕЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПОИСКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

“Двенадцатая ночь, или Что захотите” Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко

“Семейный альбом / Album di Famiglia” Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра

ЛУЧШАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ / БАЛЕТНЫЙ / ПЛАСТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ

В этом году победители не выбраны.

ЛУЧШЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ В ЖАНРЕ ОПЕРЫ / ОПЕРЕТТЫ / МЮЗИКЛА

“La Traviata” Одесского национального академического театра оперы и балета

“Любовь к трем апельсинам” Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко

ЛУЧШЫЙ СПЕКТАКЛЬ КАМЕРНОЙ СЦЕНЫ

“Добро пожаловать в ад” Киевского национального академического Молодого театра

“Лымеривна” Национального академического драматического театра имени Ивана Франко

“MIŁOŚĆ / ЛЮБОВЬ” Киевского академического театра “Золотые ворота”

ЛУЧШИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ